Hoher Besuch: Nobelpreisträger Erwin Neher in Franneuharting

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Wie Botschaften zwischen Muskeln und Gehirn Zellwände im menschlichen Körper passieren, hat Erwin Neher untersucht. Für seine Forschung zu Ionenkanälen erhielt er 1991 gemeinsam mit einem Kollegen den Nobelpreis für Medizin. Das Foto zeigt ihn am Dorfplatz in Frauenneuharting. Nehers Großmutter stammt aus dem Ort. © Stefan Roßmann

Für seine Entdeckung in der Biophysik gewann er einst den Nobelpreis. Nun war der Mediziner auf Spurensuche seiner Verwandtschaft im Landkreis.

Frauenneuharting/Grafing – Ein echtes Goldenes Buch besitzt die 1500-Einwohner-Gemeinde Frauenneuharting nicht. Aber sie leistet sich einen Band mit bordeauxrotem Einband und Seiten aus Büttenpapier, von denen die allermeisten noch unbeschrieben sind. Schon drin: Bischöfe, CSU-Landespolitiker, ein in Fachkreisen bekannter Kampfsportler – die Prominenz gibt sich im südlichen Landkreis nicht gerade die Klinke in die Hand.

Dafür stammt der jüngste Eintrag von einem echten Hochkaräter: Erwin Neher, inzwischen 78, machte 1991 weltweit Schlagzeilen: Gemeinsam mit seinem Forscher-Kollegen Bert Sakmann erhielt der Biophysiker den Nobelpreis für Medizin: Ihnen war es gelungen, einzelne Ionenkanäle in Zellmembranen nachzuweisen.

Datenübertragung in Körperzellen: „Schranke auf - Schranke zu“.

Mit Skizze seiner Entdeckung: Erwin Nehers Eintrag im Gästebuch von Frauenneuharting. © Stefan Roßmann

Entsprechend stolz war etwa Bürgermeister Eduard Koch auf den prominenten Gast – und hatte in gewissenhafter Detailarbeit eine Skizze mit Glaspipette, Zellmembran und Ionenkanal ins Gästebuch gepaust. „Für Laien kaum zu verstehen“, mutmaßte Koch über die Datenübertragung in die Körperzellen hinein. Neher konterte im Ratszimmer: „Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach: Schranke auf – Schranke zu. Damit die Ströme im Körper fließen.“ Dann deutete der Nobelpreisträger an seine Stirn: „Wie das da oben zusammenpasst, ist für mich aber immer noch ein Geheimnis.“

Natürlich war Neher, gebürtiger Landsberger, vergangenen Sonntag nicht nach Frauenneuharting gekommen, um mit dem Bürgermeister über die letzten Geheimnisse der Neurowissenschaften zu plaudern. Vielmehr liegen seine Wurzeln mütterlicherseits in der Gemeinde: Die Großmutter des langjährigen Direktors am Max-Planck-Institut für geophysikalische Chemie in Göttingen wuchs auf dem Lenzschmidhof der Familie Neumayr mitten im Ort auf.

Über 20 zum Empfang und Kaffeetrinken

Einen herzlichen Empfang bereiteten die Frauenneuhartinger dem Nobelpreisträger (Mitte). Auf dem Bild (v.li.) Nehers Neffe und Grafinger FDP-Stadtrat Claus Eimer, Frauenneuhartings Bürgermeister Eduard Koch, Erwin Neher, der heutige Hofbesitzer Franz Neumayr, Nehers Schwester Marlis Eimer und Verwandter Max Aman. © Stefan Roßmann

So lange, bis ein gewisser Anton Pfeiffer des Weges kam, Revisor bei der Spar- und Darlehenskasse, und sich in die junge Frau verliebte. Die gemeinsame Tochter wiederum, eine Lehrerin, heiratete den späteren Nobelpreisträger-Vater, Franz Xaver Neher, einst Angestellter bei einer Milchprodukte-Firma.

„Es ist schön, dass Sie sich trotz ihrer Berühmtheit für Ihre Wurzeln interessieren“, lobte Bürgermeister Koch. Dabei machte der Gast den Eindruck, dass es das ganze Aufheben um seine Person gar nicht unbedingt gebraucht hätte. „Man gewöhnt sich daran, über die Jahre lässt es auch nach“, sagte er lakonisch. Doch bei der Familie um den heutigen Hofbesitzer Franz Neumayr war die Freude groß: Mehr als zwei Dutzend Verwandte versammelten sich um den prominenten Gast zum Kaffeetrinken auf dem Hof.

Neher hat noch mehr Beziehungen zum Landkreis

Mit dabei auch Grafings FDP-Stadtrat Claus Eimer mit seiner Mutter Marlis. Deren Geburtsname, Neher, verrät, dass es noch einen weiteren Bezug des zehnfachen Ehrendoktors zum Landkreis Ebersberg gibt: Eimers Mutter ist Nehers Schwester. In Grafing schaut der emeritierte Professor, der bis heute an der Uni Göttingen als Kopf der „Emeritusgruppe Neher“ forscht, immer wieder mal vorbei.

Vielleicht auch in Frauenneuharting. Eine Verwandte von Neher, die es nicht zum Treffen geschafft hat, ist Lisa Neumayr aus dem Nachbarort, Ende 20, Kinderärztin, und Trägerin des bundesweit renommierten Dieter-Janz-Preises für Epileptologie (wir berichteten). Zum Nobelpreis fehlt da noch ein Stück, aber vielleicht hat ihr Großonkel 2. Grades ja den einen oder anderen Tipp.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.