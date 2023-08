Studenten steigen Heiligem Josef aufs Dach

Von: Josef Ametsbichler

Restaurieren die Kapelle bei Haging: (im Uhrzeigersinn v. li. o.) Benedikt Reichbauer (25), Xaver Weibhauser (26), Daniel Ebner (20) Felix Weweck (16), Matthias Renner (22). © Artist S.ROSSMANN

Zu ihrem 120. Geburtstag bekommt die Feldkapelle des Heiligen Josef in Haging bei Frauenneuharting eine Generalüberholung. Das klappt dank einer Truppe junger Studenten.

Frauenneuharting – Das blaue Dixi-Klo, das auf keiner Baustelle fehlen darf, beißt sich farblich ein bisserl mit dem türkisfarbenen Makita-Baustellenradio, das auch auf keiner Baustelle fehlen darf. Während Matthias Renner (22) vermoost-verdreckte Biberschwanz-Ziegel auf einen Anhänger schlichtet, tönt die Metal-Ballade „Nothing Else Matters“ von Metallica über die Wiese bei Haging.

Dort, ein Stück in Fahrtrichtung Frauenneuharting, steht seit 1904 eine rustikale Holzkapelle. Sie ist dem Heiligen Josef geweiht, und mittlerweile so von einer kräftigen Sommerlinde überragt, dass viele Vorbeifahrer das Gotteshaus wohl einfach übersehen. In letzter Zeit haben sie auch nicht viel verpasst. Die Jahre, die die Kapelle auf dem Buckel hat, sah man ihr an. Vor dem Krieg ist sie zuletzt geflickt und etwas eingeblecht worden. 1962 zuletzt gestrichen, berichtet Christian Fuchs (48) aus Haging, dem das Gotteshäuserl gehört. Gebaut hatte die Familie sie zum Dank, dass sich Fuchs’ Großvater als Kind von einer schweren Krankheit erholt hatte, erzählt er.

Auch im Innern der Kapelle herrscht Sanierungsbedarf. Die Innentapete wird gerade neu gedruckt. © Artist S.ROSSMANN

Eine Restaurierung, die vor gut zehn Jahren geplant war, sei damals an überzogenen Forderungen des Denkmalschutzes gescheitert. „Von dem Geld, das das gekostet hätte, hätte ich mir auch in Grafing ein Häuserl mit Garten kaufen können“, sagt Fuchs und schüttelt den Kopf. Jetzt, mit neuen Köpfen in der Behörde, gebe es einen gangbaren Weg.

Studenten der Technischen Hochschule Rosenheim packen an

Das liegt auch an den gut gelaunten Heavy-Metal-Hörern, die dem Besitzer helfen und dem Heiligen Josef an diesem Tag aufs Dach gestiegen sind. „Wir haben uns Tagesziele gesetzt, die wir schaffen müssen“, sagt Xaver Weibhauser (26), während er einen Packen Ziegel vom Balkengerüst aus hinunter zu Felix Weweck (16) reicht, der heute als freiwilliger Helfer der Studententruppe von der Technischen Hochschule Rosenheim anpackt.

Eigentlich haben die Holztechnikstudenten ihr 4. Semester schon hinter sich. Aber für ihr Praxisprojekt machen sie in dieser Woche Überstunden. „Das war klar, dass das in einem Semester nicht zu schaffen ist“, sagt Xaver Weibhauser. Seit Februar haben sie getüftelt und geplant, wie die Josefskapelle zu restaurieren ist. Haben etwa einen Drucker gefunden, der die historische geblümte Altartapete – eine Besonderheit des Haginger Holzkirchleins – nachbilden kann. Haben einen Erlaubnisantrag und einen Förderantrag an die Denkmalschutzbehörde geschrieben, was ihre Uni als Seminararbeit durchgehen lässt – der hiesigen Bürokratie sei Dank.

Der Hausherr ist der Haginger Mesner Christian Fuchs (48), mit seinem 1962er Eicher-Bulldog vor der Kapelle. © Artist S.ROSSMANN

Das Okay der Behörden sei überraschend schnell gekommen, sagt Xaver Weibhauser zufrieden. Umso bemerkenswerter, weil es sich bei der Restaurierung um ein Pilotprojekt handelt – die Kooperation mit der Uni gab es so bisher noch nicht, erzählt Kapellen-Eigentümer Christian Fuchs, übrigens auch Mesner im „Dom zu Haging“, wie er die Ortskirche in dem Weiler schmunzelnd nennt. Dort gewährt der Heilige Leonhard dem Heiligen Josef während der Bauarbeiten Unterschlupf – die Heiligenfigur aus der Kapelle wird in Haging zwischengelagert.

30.000 Euro kostet die Sanierung - Zuschuss vom Denkmalschutz

Obwohl die Studenten für ihr Projekt keine Arbeitsstunden berechnen, beläuft sich der Kostenvoranschlag auf über 30.000 Euro: Glaser, Restaurator, das neue Betonfundament – es will alles bezahlt werden, auch wenn es wohl einen großzügigen Zuschuss von der Denkmalbehörde gibt. „Wenn es keine Glaubenssache wäre, hätte ich es nicht gemacht“, sagt Fuchs. Und dann ist da noch ein Spezialmanöver: Um die hölzernen Wände der Kapelle vor Fäulnis durch Bodennässe zu schützen, heben die Rosenheimer Studenten die Kapelle per Winde um acht Zentimeter an. Darunter passt eine neue Holzschwelle, die das Wasser ableiten soll. All das, ohne eine einzige Schraube in das denkmalgeschützte Holz zu jagen.

Ein fast antiker Wagenheber hilft beim Anheben der Josefskapelle um acht Zentimeter. © Artist S.ROSSMANN

Während Christian Fuchs die historischen Dachziegel reinigt, bekommt das Gebäude zudem einen neuen Dachstuhl. „Was man nicht erhalten kann, kann man nicht erhalten“, sagt Holztechnik-Student Matthias Renner über die Fäulnis, die sich ins Holz geschlichen hat. Und nun droht weiter Regen. Zur Not wollen die Studenten das ganze Gebäude per Plane regenüberdachen, um weiterarbeiten zu können.

Trotzdem wird es eine weitere Projektarbeit im kommenden Jahr brauchen, eine neue Gruppe, die nächstes Semester hoffentlich die Arbeiten an der Fassade abschließt. Dann soll St. Josef wieder einziehen – und pünktlich zum 120. Jubiläum die Kapelle im neuen Glanz erscheinen. Dann, hofft Christian Fuchs, können die Fleißigen alle gemeinsam mit den Hagingern einen Einweihungsgottesdienst feiern.

