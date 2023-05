Frauenneuharting ist knapp bei Kasse - Grundstücke sollen es richten

Von: Josef Ametsbichler

Besser jeden Cent umdrehen: Die Kassenlage der Gemeinde Frauenneuharting ist angespannt. Linderung soll vom Immobilienmarkt kommen - doch der ist nicht so, wie er mal war. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Kürzertreten lautet die Devise in der Gemeinde Frauenneuharting zurzeit. Erhoffte Erlöse aus Grundstücksverkäufen lassen auf sich warten.

Frauenneuharting – Bewaffnete Polizei bei der Bürgerversammlung Frauenneuharting: Ebersbergs Vize-Inspektionsleiter Andreas Petermeier beruhigte das mit rund 30 Köpfen in überschaubarer Zahl gekommene Frauenneuhartinger Publikum gleich eingangs, was sein Erscheinen anging: „Es gibt keinen konkreten Anlass.“ Mit 14 Straftaten insgesamt und dem nach Baiern und Emmering drittniedrigsten Vergehensaufkommen landkreisweit ist Frauenneuharting wahrlich kein Glasscherbenviertel. Der Beamte nutzte die Einladung von Bürgermeister Eduard Koch (parteilos) neben einem Kurz-Überblick über diese erfreuliche Statistik für eine dringende Warnung zu Wachsamkeit vor Enkeltrick-Betrügern.

Obacht, Enkeltrick! – So warnte Polizist Petermeier vor kleinem Publikum in Frauenneuharting. © p. Kees

Der Bürgermeister wiederum schob die dünne Anwesenheit, auch seitens des Gemeinderats, auf das schöne Wetter und die für viele damit verbundene Arbeit in der Landwirtschaft. Man darf aber so ehrlich sein: Die ganz großen Neuigkeiten hatte das Gemeindeoberhaupt seinen Bürgern auch nicht mitzuteilen.

Einiges geschafft - doch die Finanzlage macht Sorgen

Koch blickte zufrieden auf einiges zurück, was im vergangenen Jahr geschafft wurde, etwa beim Breitbandausbau oder bei der Digitalisierung und der neuen Nahwärme-Lösung für das Schulgelände.

Weniger optimistisch zeigte er sich dagegen bei der Kassenlage der Gemeinde. Allein die Kreisumlage – das Geld, das Frauenneuharting an den Landkreis für dessen Aufgaben abführen muss – sei von einem Jahr aufs andere für die Gemeinde um 25 Prozent gestiegen und mache inzwischen mehr als eine Million Euro aus. Bei einem Ausgabenvolumen von insgesamt 3,5 Millionen Euro der weit größte Batzen.

Umso weniger Geld bleibt für andere Dinge übrig. Um ihren Haushalt genehmigungsfähig zu bekommen, hat die Gemeinde einige Projekte verschoben oder ganz aufs Eis gelegt. Der Bauhof bekommt erst einmal keinen Schlegelmäher, die Grundschule keine Kletterwand. Das geht aus einer jüngst im Gemeinderat vorgestellten Prioritätenliste hervor. Auch der Frage eines Anwohners nach einer Sanierung einer Gemeindestraße bei Buch musste Bürgermeister Koch mit einer vorläufigen Absage begegnen. „Die Preise sind nicht so, dass wir das aus dem Ärmel schütteln können.“

„Samma flüssig?“ - Die Antwort hängt laut Bürgermeister vom Immobilienmarkt ab

Die hörbar angespannte Finanzlage veranlasste einen der Anwesenden zur Frage nach dem Offenbarungseid: „Samma flüssig?“ Der Bürgermeister führte aus, was alles teurer geworden ist. Entwicklungszahlen gab es auf EZ-Nachfrage am Freitag: Die Pro-Kopf-Verschuldung der Frauenneuhartinger ist seit 2019 von 1189 auf 1648 Euro gestiegen, Summe nun: 2,8 Millionen Euro. Heißt: So manches zahlt die Gmoa auf Pump.

Wie etwa die Investitionen in neue Wohngebiete in Tegernau und Jakobneuharting, die sich über Grundstücksverkäufe auszahlen sollen, so Bürgermeister Koch. Ein Rückzieher Bauwilliger beim ersten und Verzögerungen beim zweiten (wir berichteten) dämpfen diese Hoffnung zurzeit, weil zudem der Immobilienmarkt im Landkreis wohl in eine Abkühlungsphase eintritt.

