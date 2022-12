Hier essen Kinder gerne Brokkoli: In dieser Kita wird täglich frisch gekocht

Von: Josef Ametsbichler

Mit Herzblut bei der Sache: Kinderhaus-Köchin Lilo Niedermaier vor literweise Bolognese-Soße für die Lasagne. Die Küchenchefin achtet darauf, dass das Essen abwechslungsreich und ausgewogen ist – und natürlich, dass es schmeckt. © Stefan Roßmann

Das Essen im Kinderhaus in Frauenneuharting kommt jeden Tag frisch gekocht auf den Tisch. Das schmeckt den Kindern und die Eltern sind froh, dass ihre Sprösslinge gesund und regional versorgt werden. Alle wissen, was sie an den zwei Köchinnen haben, die mit Herzblut bei der Sache sind.

Frauenneuharting – Wie eine Casino-Croupière die Pokerkarten auf den Tisch blättert, so schichtet Lilo Niedermaier Lasagneblätter auf die Bolognese-Soße in der Auflaufform. Gekonnt. Es ist ihr eigenes Rezept, mit Milch und Sahne statt Béchamel. „Und ich schmuggle ein paar Linsen rein“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Es soll gesund sein und schmecken – diese Gratwanderung muss die gelernte Köchin für eine anspruchsvolle Kundschaft hinbekommen.

Die sitzt unweit der Küche an einem Tisch und auf die Frage, ob der Hunger schon da ist, folgt ein eindeutiges Nicken. Elena, David und Finni, vier Jahre alt und in der Mondschein-Gruppe des Kindergartens in Frauenneuharting, mit ihren etwa gleichaltrigen Nachbarn Zoe und Dominik aus der Sonnen-Gruppe. „Pommes!“ ruft Elena laut, als es um ihr Lieblingsessen geht. Nicht unbedingt die Antwort, die die Kindergärtnerin gern gehört hätte – die ernährungstechnisch fragwürdige Frittierware gibt es in Frauenneuharting höchstens ein, zwei Mal im Jahr.

Bis zu 60 Essen am Tag - möglichst frisch, gesund und regional

Das dortige Kinderhaus ist eine Besonderheit. Das Essen für die Krippen- Hort- und Kindergartenkinder kommt nicht vom Catering-Service, sondern wird frisch vor Ort gekocht, aus möglichst regionalen Zutaten, und das jeden Tag. Von den 100 Kindern essen dort bis zu 60 am Tag in vier Schichten. Die meiste Ware kommt vom Dorfkramer Fink im benachbarten Tegernau. Dazu liefert das Steinhöringer Betreuungszentrum ein etwas größeres Gemüsekisterl als zu seinen Privatkunden. Und ein paar Ausnahmen wie beispielsweise die unvermeidlichen Fischstäbchen kommen tiefgekühlt vom Lieferanten.

Natürlich schmeckt es auch, wenn es keine Pommes gibt, da sind Elena und David nicht so. Sie schieben sich stattdessen ein paar frisch aufgeschnittene Gurkensticks und Tomatenspalten zwischen die Kiemen.

„Wollen nicht das Aufgewärmte“ - Gemeinde Frauenneuharting zahlt für Kinderhaus-Küche gerne drauf

Das Frauenneuhartinger Modell bewährt sich seit zwölf Jahren und ist sicher mit ein Faktor, weshalb das Kinderhaus dort seit Jahren steigenden Zulauf auch aus den Nachbargemeinden verbucht. Viele Eltern holen ihre Kinder erst gegen 13 Uhr aus der Vormittagsbetreuung ab, nehmen also noch das Mittagessen mit, weil sie wissen, dass es was Gescheites gibt.

Für die Eltern kostet so eine Mahlzeit 3,80 Euro, ab kommendem Jahr sind es 50 Cent mehr, der steigenden Preise wegen. Damit sind die Kosten aber nicht gedeckt, die Gemeinde schießt knapp 18 000 Euro im Jahr zu. Im Gemeinderat sind sie sich einig, dass das gut angelegtes Geld ist. „Die Kinder sollen etwas frisch Zubereitetes bekommen – und sehen, wie es gekocht wird“, sagt Bürgermeister Eduard Koch. „Wir wollen nicht das Aufgewärmte, das mit der Kelle aus dem Warmhalte-Behälter geschöpft wird.“

Die Kinderhaus-Köchin sagt: „Ich mache das mit Herzblut!“

Lilo Niedermaier (56) hat die erste von fünf Auflaufformen im Backrohr untergebracht und schnipselt ein paar Gurken klein. Währenddessen räumt Monika Gressierer (58) die Spülmaschine aus. Normalerweise haben sie unterschiedliche Arbeitszeiten – Niedermaier übernimmt die Planung und kocht an drei Tagen die Woche, Gressierer stemmt die zwei übrigen Werktage. „Wenn die Kinder das Geschirr zurückbringen und sagen ,Gut war’s!’, das freut uns schon“, sagt die gelernte Hauswirtschafterin. Und Niedermaier fügt an: „Ich mache das mit Herzblut!“

Ein paar Gurkerl dazu: Monika Gressierer, zweite gute Seele der Kinderhaus-Küche, bereitet eine gesunde Salatbeilage vor. © Stefan Roßmann

Sie hat beobachtet, dass die kleinen Gäste nicht so heikel sind, wie man meinen möchte. „Wir machen Kohlrabi, Brokkoli, Blaukraut... Eigentlich gibt es nichts, was den Kindern nicht schmeckt“, sagt sie. Auch wenn Schnitzel, Pizza und Pfannkuchen zugegebenermaßen die größte Begeisterung auslösen. „Sie merken einfach den Unterschied, wenn es frisch ist.“ Auch ein Naturjoghurt wird zur Delikatesse, wenn die Köchin mit einem Klecks Marmelade ein lächelndes Gesicht dazupinselt. Und dass die Kindergärtnerinnen einen „pädagogischen Happen“ mitessen, dient als Vorbild.

Kinder ernähren sich halal oder vegetarisch - alles kein Problem und kein Drama

Abwechslungsreich soll es sein – es gibt mal einen Salat, mal eine Suppe dazu. Öfter mal Vegetarisches, einmal die Woche Fisch. Die Bolognese-Soße in der Lasagne ist heute aus Rindfleisch, aus Rücksicht auf zwei muslimische Kinder im Haus. In den zwölf Jahren, seit sie angefangen haben, haben Niedermaier und Gressierer gelernt, auf solche Faktoren Rücksicht zu nehmen, ohne sich groß zu verbiegen. Das kann auch mal bedeuten, eine Portion Tomatensoße beiseite zu stellen, wenn Kinder dabei sind, die vegetarisch essen.

Hier passiert’s: Blick in die Küche. Die Kinder haben aus hygienischen Gründen keinen Zutritt. Sie dürfen manchmal an Kochstellen in den Gruppenräumen ran. © Stefan Roßmann

Portionsgröße: So viel, wie in eine Kinderhand passt

Mit dem Duft von Tomatensoße und Überbackenem, der aus der Küche durch den Kindergarten zieht, wächst die Vorfreude der Mondschein- und der Sonnengruppe auf das Mittagessen. Für die Portionsgröße haben die Köchinnen im wahrsten Sinne des Wortes eine Faustregel: Ungefähr so viele Nudeln zum Beispiel wie in die Hand des Kindes passen, das sie essen soll. Die vierjährige Elena weiß, dass sie ihre Lasagne bekommt, bevor die Hortkinder aus der Schule kommen. „Die müssen noch ganz, ganz lange warten“, sagt die Vierjährige. Dafür fällt ihre Portion etwas kleiner aus als die der großen Schulkinder. Zu viel des Guten ist auch nix: „Sonst kriege ich Bauchweh!“

