Eine der schönst gelegenen Gaststätten öffnet wieder

Von: Josef Ametsbichler

Aufgewacht: Lange lag das Bräustüberl Stachet im Dornröschenschlaf. © stefan rossmann

Die einzige Gemeinde im Landkreis ohne Wirtschaft ist Frauenneuharting. Das ändert sich nun: In Stachet eröffnet das Bräustüberl wieder, eine der schönst gelegenen Gaststätten landkreisweit.

Frauenneuharting – Der schwere Steinkamin mitten in der Gaststube ist kalt, schon lang. Vor Jahren, der Autor dieser Zeilen war ein Kind, haben im Bräustüberl Stachet (Gemeinde Frauenneuharting) italienische Wirtsleute Panigacci gebacken, eine toskanische Spezialität. Nun soll das Feuer wieder lodern. Wieder mit internationalem Flair, das in der urbayerischen Wirtschaft schon einmal funktioniert hat.

Schmuckstück: Der wuchtige Kamingrill innen. © stefan rossmann

Am Stammtisch, neben der wuchtigen Schenke gleich am Eingang, sitzen Teresa Bogdan und Simon Johannes. Die 46-jährige Rumänin und der 60-jährige Serbe möchten das Bräustüberl aus dem Dornröschenschlaf wecken, ohne es auf den Kopf zu stellen. Die unverwüstlichen Holzmöbel sind geblieben, genau wie die historischen Schwarzweiß-Fotos an der Wand und die schweren, hölzernen Bodendielen. Die Patina macht dieses Wirtshaus aus, dessen Geschichte weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht, das haben die neuen Wirtsleute schnell gemerkt. „Wir waren so begeistert“, sagt Simon Johannes. „Das ist ein Ort voller Nostalgie.“

Wirte-Paar hat kofferweise Gastro-Erfahrung im Gepäck

Das Paar hat reisekofferweise Gastro-Erfahrung im Gepäck. Sie hat in Italien kochen gelernt und war zuletzt in der Münchner Gastronomie, erzählen die beiden. Er steht seit 1980 in München am Grill. Gemeinsam haben sie von der Selbstständigkeit geträumt und über den Grafinger Gerhard Geiselhöringer sowie einen gemeinsamen Spezl und Geldgeber den Kontakt nach Stachet bekommen. In der Küche glänzt neuer Edelstahl – auch wegen der Besitzerfamilie Liwa, die ihn sehr unterstützt habe, wie der Wirt dankbar anmerkt. Die Kochstellen, Fritteusen, Öfen sind teils neu, blank geputzt und bereit.

An die neue Wirkungsstätte gelotst hat das Grafinger Bayernpartei-Urgestein Gerhard Geiselhöringer (von links) das Team um Teresa Bogdan, Bianca Bogdan, Marian Ursaru und Simon „Simmerl“ Johannes. © stefan rossmann

Der Neustart ist für die ganze Gemeinde Frauenneuharting eine Frohbotschaft – vorausgesetzt, die Sache haut hin. Hatte doch erst zum Jahreswechsel mit dem Höherwirt in Höhenberg die letzte Gaststätte den regulären Wirtshausbetrieb eingestellt. Ab Dienstag, 1. August, soll es in Stachet losgehen, ein Eröffnungsfest mit Liveband steigt am Freitag, 4. August.

Balkan-Einschlag im Gegrillten

Den großen Unterschied zur Münchner Gastroszene hat der Wirt in der Nähe zum Kunden ausgemacht. „Die Leute fragen uns viel und erwarten viel von uns“, sagt er. Natürlich geht es den Spaziergängern, Radlern und Besuchern des Stacheter Reiterhofs immer wieder um die Küche. „Traditionell bayerisch, etwas Balkan, etwas italienisch“, sagt Simon Bogdan und zählt am Stammtisch sitzend an den Fingern ab: „Schweinebraten natürlich, Sauerbraten, sowieso, Spanferkel oder Lamm, nach Angebot Wild vom Spieß.“ Der Balkan-Einschlag soll sich im Gegrillten wiederfinden, darunter auch Burger, für italienische Spezialitäten wie Pasta oder Fisch ist Teresa Bogdan zuständig. Das Bier kommt aus dem Hofbräuhaus Traunstein, traditionelle Hausmarke, mangels passender Schanktechnik aber nicht vom Fass.

Das urige Erscheinungsbild der Gaststätte soll erhalten bleiben. © stefan rossmann

Sieben Tage die Woche ist Gastrobetrieb geplant. „Wir wollen Vertrauen aufbauen und die Leute aus der Gegend kennenlernen“, sagt der neue Wirt. Um das zu stemmen, hielfe die Familie mit. Perspektivisch haben sich die Wirtsleute ein weiteres Schmankerl ausgedacht: Burger, Grillspezialitäten und Pasta möchten sie per Lieferservice in der Region unters Volk bringen.

Erst muss aber der Restaurantbetrieb anlaufen – und es wird weiter renoviert. Der Wirt ist auf die Terrasse hinausgetreten, die von Stachet aus über rollende Felder und Wiesen einen Blick auf die Alpenkette bietet. Neues Geländer, neue Fliesen, ein neuer Anstrich für die Fassade – vor seinem geistigen Auge sieht er schon vor sich, was bis Herbst geschehen soll. Dann soll das Bräustüberl Stachet wieder das Gesamtkunstwerk von früher sein – eine Anlaufstelle für Familienfeste, aber auch für die jungen Leute aus der Gegend. Die isolierte Lage hat einen großen Vorteil, weiß der Wirt, als er auf der Terrasse die Arme ausbreitet: „Hier kann man feiern – all round!“

