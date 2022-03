Unbekannter schießt Kater Lucius in den Rücken: Not-Operation rettet ihm das Leben

Von: Josef Ametsbichler

Ein Unbekannter hat Kater Lucius aus Tegernau (Gemeinde Frauenneuharting) in den Rücken geschossen. Das Tier musste operiert werden. © Privat

Sein dickes Fell hat Kater Lucius wortwörtlich die Haut gerettet: Ein Unbekannter hat dem knapp zweijährigen Haustier aus Tegernau in den Rücken geschossen, laut Polizei mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole.

Frauenneuharting - „Das hätte ein Blattschuss werden sollen“, vermutet der Besitzer des Katers aus dem Frauenneuhartinger Gemeindeteil Tegernau gegenüber der EZ. Sie können sich nicht erklären, was den Täter dazu gebracht hat, ihren Hauskater töten zu wollen.

Besitzer glaubten zunächst an einen Unfall - dann fanden sie das Projektil

Als Lucius am Freitagmorgen, 4. März, von seinem nächtlichen Streifzug heimgekommen sei und offensichtlich verletzt war, hätten die Tegernauer erst an einen Unfall gedacht – bis sie das metallene Projektil in der Wunde entdeckten. Nun ermittelt die Polizei und bittet unter Tel. (0 80 92) 82 68-0 um Zeugenhinweise.

Das Projektil, das aus dem Rücken des Katers entfernt wurde, stammt wohl aus einem Luftgewehr oder einer Luftpistole. © Privat

Ein Angriff auf ein Tier gilt als Sachbeschädigung und Verstoß nach dem Tierschutzgesetz. „Er ist wieder gut drauf“, sagt der Besitzer über ihren Hauskater. Lucius hat eine Not-Operation überstanden und darf wieder nach draußen. Auch wenn er keine weiten Streifzüge unternehme – tagelang drinnen bleiben, das habe er gar nicht gern. Es bleibt der Ärger über den Angriff auf das wehrlose Tier.

