Nach tödlichem Unfall in Schreinerei: Staplerfahrer verurteilt

74-jähriger Lkw-Fahrer starb bei dem Unglück

Von Josef Ametsbichler schließen

Raffael Scherer schließen

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall vor einer Schreinerei in Frauenneuharting ist nun ein 65-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden.

Frauenneuharting - Dem Mann aus dem Landkreis Ebersberg, der für die Schreinerei tätig war, war ein ungenügend gesichertes Fensterelement beim Verladen auf einen Lkw von der Staplergabel gekippt. Der Lkw-Fahrer (74) wurde bei dem Unglück im Juni 2021 so schwer von der Holz-Glas-Konstruktion an Kopf und Hals getroffen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Gutachten: Sicherheitsregeln missachtet

Bei der Verhandlung am Ebersberger Amtsgericht stützte Richterin Vera Hörauf ihr Urteil vor allem darauf, dass sich der Angeklagte einem Gutachten zufolge bei einem letzten Korrigieren der mehr als eine Tonne schweren Last nicht an die Sicherheitsregeln hielt: Er habe mit dem Stapler nicht in entsprechende Sicherheitsösen eingefädelt. Es sei nur ein Spanngurt verwendet worden, der schief angebracht gewesen sei. „100 Mal geht so etwas gut“, so Hörauf. „Beim 101. Mal passiert so etwas.“

Zugute hielt sie dem Mann, dass er sofort Erste Hilfe geleistet und seine Schuld eingeräumt hatte. „Warum er die Sicherheitslaschen nicht genommen hat, ist ihm ein Rätsel, das ihn quält“, sagte der Anwalt des Angeklagten. „Ich schlafe schlecht“, sagte der Mann, der nach dem Unfall psychologische Hilfe suchte und in Frührente ging. Zudem, so sein Verteidiger weiter, habe das Opfer aus unerfindlichen Gründen den Ladebereich betreten und Warnungen des Schreiners beim langsamen Kippen des Fensters nicht gesehen und gehört. „Eine lange, verschachtelte Kausalkette und ein tragisches Mitwirken des Unfallopfers“, so der Verteidiger.

Dessen Bitte, es bei einer Geldstrafe zu belassen, folgte Hörauf nicht, verhängte aber eine zusätzliche Geldauflage über 4500 Euro an den Kinderschutzbund. Der Verurteilte kann Rechtsmittel einlegen. Zudem steht ihm eine zivilrechtliche Auseinandersetzung ins Haus, wo es um Ansprüche der Angehörigen des Opfers geht.

