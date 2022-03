Glasfaser für Frauenneuharting: Endlich wird gegraben - Ab wann es schnelles Internet gibt

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Verlegearbeiten der Leonet bei Tegernau. © Stefan Roßmann

Seit Jahren kämpft die Gemeinde Frauenneuharting um flächendeckendes Glasfaser-Internet. Nun wird endlich gegraben.

Frauenneuharting – Endlich tut sich was: Für die Gemeinde Frauenneuharting ist der Weg zum schnellen Internet seit Jahren mit Verzögerungen und Rückschlägen verbunden. Nun verlegt Leonet – so heißt der Netzbetreiber Amplus, seit er sich wegen Managementfehlern seines vorigen Vorstands entledigt hat – tatsächlich die ersten Leitungen.

Das Glasfasernetz mit Anschlüssen bis in jeden Haushalt soll im Spätherbst in Betrieb gehen, so Bürgermeister Eduard Koch. „Die graben gerade wie die Weltmeister“, sagt er. Dadurch sollen alle Einöden, Weiler und kleinen Orte den neuen Anschluss erhalten, sowie die Kernorte. Einen Hauptstrang von Sensau bis Eschenloh baut die Gemeinde dazu selbst. Bislang fehle der Startschuss für eine Unterquerung der Bahnlinie bei Tulling, von wo die Hauptzuleitung für das Netz kommen soll. Ein Teil der Gemeinde könne auch über eine andere Zuleitung versorgt werden, so Koch.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.