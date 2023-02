Splitter von PV-Anlage regnen nach Großbrand auf Gemeinde nieder

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Rasiermesserscharf, aber spröde und brüchig: Ein Splitter der beim Brand zerstörten PV-Anlage. © Josef Ametsbichler

Messerscharfe, brüchige Splitter von einer PV-Anlage sind nach einem Großbrand kilometerweit über Frauenneuharting im Kreis Ebersberg verstreut. Die Gemeinde warnt, die Energieagentur informiert zur Entsorgung.

Frauenneuharting – Vor einer überraschenden Auswirkung des Bauernhof-Großbrandes vergangenen Sonntag im Weiler Haus warnt die Gemeinde Frauenneuharting Landwirte sowie Spazier- und Gassigänger.

Hitze lässt PV-Module bersten - Wind verstreut handtellergroße Splitter über die Felder

Durch die Flammenhitze ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Stallgebäude zersplittert. Der in der Brandnacht wehende starke Westwind habe bis zu handtellergroße Splitter teils weit bis in die Jakobneuhartinger Filze getragen, berichtete Bürgermeister Eduard Koch am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Gefährliche Fundstücke: Bürgermeister warnt, Energieagentur rät zur Entsorgung

Koch warnte vor den brüchigen, scharfkantigen Überresten, die über der Siedlung sowie Wiesen und Feldern niedergingen und möglicherweise verletzungsgefährlich für Tier und Mensch sein könnten. Ein Landwirt habe westlich von Jakobneuharting Dutzende solcher Teile in seinen Feldern gefunden.

Die Energieagentur Ebersberg–München rät auf Anfrage, die eingesammelten, millimeterdünnen Überreste bei einem Wertstoffhof und nicht im Restmüll zu entsorgen.

Großbrand bei Frauenneuharting: Das ist passiert

Bei dem verheerenden Großbrand in Haus bei Frauenneuharting ist auf dem betroffenen Bauernhof ein Sachschaden von knapp zwei Millionen Euro entstanden. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand schwerer verletzt, auch Tiere kamen nicht zu Sachden. Die Feuerwehr hatte dennoch einen Großeinsatz zu bewältigen und für die betroffene Landwirtsfamilie ist der Schaden enorm. Die Polizei hat sich bereits zur Brandursache geäußert und Brandstiftung ausgeschlossen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.