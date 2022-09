Maximilian wollte schon mit sieben Jahren Kaminkehrer werden - so sieht er heute aus

Von: Raffael Scherer

Schon als Bub war Maximilian klar: Irgendwann werde ich Kaminkehrer. © privat

Schon 2015 stand für den Siebenjährigen der Berufswunsch fest. Nun tritt der Jakobneuhartinger endgültig in die Fußstapfen seines Papas.

Jakobneuharting – Der kleine Maximilian Niedermaier aus Jakobneuharting war gerade mal in die Schule gekommen, da stand für den Knirps bereits fest: „Wenn ich groß bin, werde ich Kaminkehrer – so wie der Papa“. Kein Wunder, dass er seinen Vater Martin Niedermaier (44) von klein auf bei der Arbeit begleitete, wann immer das möglich war. Ein „Praktikum“, das seine Wirkung nicht verfehlte.

„Ich hab’ ihn immer, wenn wir daheim den Ofen gekehrt haben, ein bisschen hingelassen“, erinnert sich der Kaminkehrer, der seit über 20 Jahren im Kehrbezirk Grafing bei der Firma Dehnelt beschäftigt ist.

Zeitungsartikel sagt schon 2015 Zukunft vorher

Außerdem durfte der kleine Schornsteinfeger immer wieder einmal in den Schulferien dem Papa bei der Arbeit zur Hand gehen. Etwa, wenn die anstehenden Besuchstermine in die Briefkästen geworfen wurden, erinnert sich der 44-Jährige gerne zurück. Als sein Sohn dann sieben Jahre alt war, schlüpfte er in die Arbeitskleidung, setzte die Mütze seines Vaters auf, schulterte den Kaminrohrbesen und ließ sich zusammen mit seinem Papa fotografieren. Das Foto landete schließlich bei der Ebersberger Zeitung, die es am 24. April 2014 mit der folgenden Überschrift: „Lehrling für 2022 gefunden“ veröffentlichte.

Die Überschrift eines Redakteurs mit geradezu hellseherischen Fähigkeiten. Denn in der Tat ist Maximilians Traum jetzt im Alter von 15 Jahren wahr geworden.

Sofort nach Schulabschluss will Maximilian loslegen

Als der Schulabschluss an der Mittelschule Aßling bevorstand, war für den 15-jährigen Jakobneuhartinger sofort klar: „Ich will nix anderes machen als Kaminkehrer“, sagte er mit dem Zeugnis in der Hand. Vater Niedermaier wäre es zwar eigentlich lieber gewesen, wenn der Sohn noch zwei Jahre lang den M-Zweig in der Schule drangehängt hätte, doch ihm wurde nach und nach bewusst: „Ich konnte es ihm nicht mehr ausreden.“

Dass der 15-Jährige nicht beim selben Betrieb wie der Vater arbeiten sollte, da sich das sonst auch aufs Private auswirken könnte, war den beiden klar. Da erinnerte sich der Vater an ein Gespräch auf der Weihnachtsfeier der Kaminkehrermeister mit Andreas Krischke, der für den Kehrbezirk Glonn zuständig ist und gerade auf der Suche nach einem Auszubildenden war.

Endlich eigene, maßangefertigte Kaminkehrerkluft

Ein offizielles Bewerbungsschreiben des Sohnes brauchte es nach ein paar Worten mit dem Senior nicht mehr: „Bei uns kennt jeder jeden“, so Martin Niedermaier. Krischke habe ihm gleich aus dem Stegreif zugesagt: „Bin dabei! Gut, dass du mich gefragt hast“, erinnert sich der Vater an dessen Worte.

Acht Jahre nach dem Spaßfoto mit dem Siebenjährigen machten die Niedermaiers jetzt noch einmal ein Foto. Mittlerweile trägt der Senior eher leichteres Gewandt, schließlich heizen in Grafing die meisten Haushalte mit Gas, erklärt der Experte. Und mittlerweile trägt der 15-jährige Maximilian Niedermaier seine eigene Kaminkehrer-Arbeitskluft. „Maßanfertigung“, betont der Vater, „traditionell mit Holzknöpfen und Lederbesatz, denn auf dem Land gibt es viel Ruß“, erklärt er. Der Sohn hat nun offiziell im Kehrbezirk Baiern seine Ausbildung zum Kaminkehrer begonnen.

Gemeinsamer Weg zur Arbeit

Wie der Vater so der Sohn: Mit 15 Jahren tritt Maximilian in die Fußstapfen seines Papas. © privat

Seit Anfang September weckt Papa Niedermaier also jeden Morgen seinen Sohnemann um 5 Uhr, nimmt ihn mit dem Auto mit in seine Werkstatt nach Grafing, um sich selbst umzuziehen, und bringt den 15-Jährigen dann an seinen Arbeitsplatz in Baiern, wo auch er sich dann in Schale wirft. „Es gefällt mir auf jeden Fall, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe“, freut sich der 15-Jährige nach den ersten Arbeitstagen.

Und „wer weiß“, schmunzelt Papa Niedermaier, vielleicht starten die beiden ja in ein paar Jahren, wenn der Sohn dann den Meistertitel hat, ihren eigenen Familienbetrieb.

