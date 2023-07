Riesige Rauchsäule: Auf Feld bei Frauenneuharting brennt Traktor komplett aus

Von: Josef Ametsbichler

Bei Frauenneuharting ist auf einem Feld ein Traktor ausgebrannt. © ja

In der Nähe von Frauenneuharting hat es am Sonntagnachmittag auf einem Feld gebrannt. Zu sehen war eine riesige Rauchsäule.

Frauenneuharting - Die riesige Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: Auf einem Feld in der Filze, östlich von Frauenneuharting, ist am Sonntagnachmittag ein Traktor ausgebrannt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Durch den Brand wurde auch ein Teil des Feldes in der Größe eines Tennisplatzes beschädigt. Gegen 16.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Frauenneuharting und Steinhöring konnten den Brand schnell löschen. Ebenfalls vorsorglich im Einsatz war der First Responder Grafing. Verletzt wurde augenscheinlich niemand.

