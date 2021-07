Weil sich kein Vorstand findet: Ganzem Sportverein droht heute die Auflösung

Seit Jahren Personalmangel

Von Josef Ametsbichler

Wenn jetzt nichts geschieht, droht das Ende: Der heutige Freitag ist ein Schicksalstag für den TSV Frauenneuharting, einen kleinen, aber feinen Sportverein mit rund 200 Mitgliedern in der Südgemeinde mit knapp 1600 Einwohnern.

Frauenneuharting - Auf den einschlägigen Turnierlisten von Fußball übers Tennis bis zum Stockschießen findet man den 2006 gegründeten TSV nicht – in Frauenneuharting geht es nicht um den Wettkampf, sondern um die Freude an der Bewegung, den Breitensport.

Entsprechend beliebt sind bei den rund 200 Mitgliedern Angebote wie Tanzen, Pilates oder Mutter-Kind-Gruppen, berichtet Vereinsvorstand Eduard Koch, zudem parteiloser Bürgermeister der Gemeinde. „Das läuft alles ganz gut.“ Koch liegt der Verein am Herzen, seit gut zehn Jahren schultert er die ehrenamtliche Vorstandsarbeit. Und das ist das Problem: Schon damals fand sich niemand sonst. Der Bürgermeister sprang in eine Bresche, die sich bis heute nicht schließen lässt, verlängerte mehrfach notgedrungen und bemühte sich um Nachfolge.

Zehn Jahre Interimsvorstand: Der Bürgermeister hört auf - Nachfolge unklar

Jetzt sagt der 66-Jährige über die Vorstandsarbeit neben dem Bürgermeister-Ehrenamt: „Ich schaffe das nicht mehr.“ Ein Privatleben hat der Familienvater schließlich auch noch.

Für den TSV bedeutet diese Ansage das drohende Aus – und ein damit einhergehendes Ende für das Breitensport-Angebot vor Ort in Frauenneuharting. Ohne vollständigen Vorstand kein Verein. Ohne Verein kein Versicherungsschutz. Ohne Versicherungsschutz kein Training. So einfach ist das.

Viele Mitglieder, aber wenige Aktive in der Organisation

Seit gut zwei Jahren schon hat der Verein keinen Schriftführer mehr, Koch übernahm auch diesen Posten. Die amtierende Kassiererin wollte eigentlich vor anderthalb Jahren aufhören, machte aber wegen Corona weiter, berichtet der Bürgermeister. Er sei zuversichtlich, dass der Verein diese beiden Posten besetzen könne. Trotz der verhältnismäßig vielen Mitglieder in der kleinen Gemeinde kann der TSV aber nicht aus dem Vollen schöpfen. „Es sind wenige bereit, sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen“, sagt Koch, der selbst neben der Vorstandsarbeit eine Buben-Sportgruppe leitete. „Im Wesentlichen muss man managen“, fasst er die Stellenbeschreibung kurz zusammen.

Angliederung an andere Vereine: Keine echte Option

Die TSV-Sportler im Falle der Auflösung an einen der Nachbarvereine in Aßling oder Emmering anzugliedern, ist keine echte Option, lässt Koch durchklingen. „Das machen die Übungsleiter eher nicht mit“, vermutet er. Wesentliche Teile des Übungsbetriebs würden dann so oder so wegfallen.

„Ich hoffe, dass sich jemand findet“, subsumiert Koch seine Erwartungen an die Jahreshauptversammlung. Er klingt ernüchtert, als er anfügt, es könne auch sein, dass nicht mehr als zehn Leute auftauchten. Mit Blick auf florierende Nachbarvereine sagt er: „Leider ist der Verein bei uns nicht so in der Gemeinde integriert.“

Termin für die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl ist am heutigen Freitag, 22. Juli, 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle/Gemeindesaal in Frauenneuharting.

