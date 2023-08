Frauenneuhartinger Chor: Vier treffliche Gründe zum Feiern

Musik

Der Frauenneuhartinger Chor freut sich über 30-, 60-, 90- und bald auch 150-jähriges Jubiläum. Und er würde sich auch über Zuwachs freuen.

Frauenneuharting – 2023 kann es sich der Frauenneuhartinger Kirchenchor aussuchen: Will man ein 30-jähriges, ein 60-jähriges oder ein 90-jähriges Jubiläum feiern? Und auch das 150-jährige Jubiläum könnte in Bälde anstehen, denn bereits 1892 wurde ein ortsansässiger Chor erwähnt, der anlässlich des Erweiterungsbaus der Frauenneuhartinger Kirche die Salve-Regina-Messe anstimmte.

Wie es danach mit dem Chor weiterging, ist nur spärlich belegt, bis es Gottfried Fischer aus München hierher verschlug. Er wolle den überalternden Kirchenchor verjüngen, sagte der neue Chorleiter, und er machte sich dran, die Schulkinder fürs Singen zu motivieren.

Das alles lässt sich nachlesen in der Chronik „100 Jahre Frauenneuharting“ von Berthold und Bernhard Schäfer (1997). Diese Geschichte liegt nun 90 Jahre zurück.

Nichts geht ohne Familie Wieser

Man schrieb das Jahr 1933, als der begnadete Musiker und Künstler Gottfried Fischer sich dem Orgelspiel und der Chorleitung widmete. Der 10-jähriger Sepp Wieser fällt ihm besonders auf. Sepps Vater Simon singt bereits im Chor und ebenso seine Schwester Maria. Fischer nimmt den Bub unter seine Fittiche und bringt ihm das Orgelspiel bei.

Um den Namen Wieser kommt man übrigens nicht herum, wenn man über den Frauenneuhartinger Chor spricht. Die Wiesers begleiten das Chorgeschehen seit mehr als einem Jahrhundert. Besagter Sepp Wieser folgte Gottfried Fischer an die Orgel. 49 Jahre lang begleitete er mit Orgel und Chor die Kirchenfeste. Seinen Sohn Simon, gerade einmal 6 Jahre, nahm der Wieser Sepp bereits 1960 mit zum Singen.

Als Tenor hat Simon Wieser mittlerweile sechs Jahrzehnte lang Montag für Montag seinen Platz eingenommen, dirigiert von seinem Vater Sepp, später von Ulli Härtter, von Michael Palmer und seit 30 Jahren von Luise Dirmhirn. Simon Wieser ließ sein 60. Jubiläum zwar nicht sang- und klanglos, aber doch ohne großes Aufheben verstreichen.

Was an Simon Wiesers Bescheidenheit aber auch an Corona liegt. Nicht nur die Kirchenpforte blieb während der Pandemie für geraume Zeit geschlossen, auch der Chor verstummte. Singen hätte die Virenübertragung beschleunigt, also: keine Osternacht, keine Maiandacht, nicht einmal mehr Übungsabende.

Aber nicht an allem ist Corona schuld: Die Zeiten für Chöre sind, landauf landab, schwer geworden, vor allem in den Männerstimmen. War es früher noch ausschließlich den Männern vorbehalten, „Am Brunnen vor dem Tore“ anzustimmen, so wurd’s in den letzten Jahrzehnten um Tenor und Bass rar. Es fehlt seit vielen Jahren an Nachwuchs. Schade, meint die Chorleiterin Luise Dirmhirn, denn „Singen macht Freude, singen macht Spaß, singen verbindet und singen hält geistig fit“.

Für Menschen, die gerne singen, sich als SolistInnen aber unsicher fühlten, sei ein Chor ideal, sagt sie: „Alle tragen ihren Teil bei und alle werden von der Chorgemeinschaft getragen“.

Der Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther würde Luise Dirmhirn sicher uneingeschränkt zustimmen. Er geht sogar noch weiter: Singen schaffe optimale Bedingungen dafür, Selbstheilungsprozesse im Körper in Gang zu setzen. Für ihn ist Singen Therapie, die zur schnelleren Gesundung beiträgt, bei psychischen wie körperlichen Erkrankungen. (NDR 6.10.2022)

Chorleiterin schon 30 Jahre lang dabei

In Frauenneuharting findet man noch einen weiteren Grund für den Chorgesang: gemeinsames Singen integriert auf eine gute Art und Weise Zugereiste wie Hergeheiratete. Warum aber fehlt dann der Nachwuchs, vor allem in Kirchenchören und vor allem auf dem Land? Man wolle sich nicht mehr binden, sagt Luise Dirmhirn. An den hohen Festtagen wolle man lieber einen Ausflug machen und nicht in der Kirche stehen. Städtische Chöre und Rock- und Popchöre hätten es da etwas leichter.

Und wie steht es denn mit ihrer eigenen Leidenschaft für die Musik? Sie singe gerne und sie dirigiere gerne, sagt sie. Kaum ein Chor im Landkreis, dem der Name Dirmhirn nicht geläufig ist. Singen ist ihr in die Wiege gelegt, denn Musik war im Hause Dirmhirn Programm für ein erfülltes Leben.

Bei einem Dirigierkurs bemerkte sie schließlich ihre Leidenschaft. Heute liebt sie es, Menschen etwas beizubringen und sie für Neues zu begeistern. Sie sieht ihre Aufgabe darin, hohe Kirchenfeste musikalisch zu untermauern, aber sie wolle auch darauf achten, dass die Liedauswahl ansprechend und vielseitig sei. Und es mache ihr seit 30 Jahren Spaß, mit den Frauenneuhartingern zu singen.

Womit wir bei der letzten Jubiläumszahl wären: Im September 1993 hat Luise Dirmhirn in Frauenneuharting ihre erste Chorstunde gestartet. Mit Humor und einem feinen Gespür für den Gesang und die Singenden hat sie die letzten drei Jahrzehnte des Frauenneuhartinger Chores geprägt.

Dass der Frauenneuhartinger Chor, wie 1933 beschrieben, überaltert wäre, kann man zum Glück nicht sagen. Es sind junge Sänger und Sängerinnen mit dabei, Hiesige wie Zugezogene, die engagiert und musikalisch begabt, das Ensemble bereichern. Denn wer sich fürs Singen begeistern kann, ist im Frauenneuhartinger Chor immer gern gesehen. Chorprobe: jeden Montag um 19.30 Uhr

