Wegen Frischmilch: Bauernchef Lenz attackiert Discounter Aldi

Von: Michael Acker

Aldi will künftig keine Frischmilch der Haltungsform 1 mehr verkaufen. Das kritisiert der Bauernverband im Landkreis Ebersberg. © IMAGO

Franz Lenz, Obmann des Bauernverbands im Landkreis Ebersberg, geht mit dem Lebensmitteldiscounter hart ins Gericht. Auslöser ist die Ankündigung des Unternehmens, künftig keine Frischmilch aus Haltungsform 1 mehr verkaufen zu wollen.

Landkreis - „Die Standards in Sachen Tierwohl steigen. Doch die Frage, wer die damit verbundenen Kosten trägt, ist offen. Die Existenz dutzender Höfe im Landkreis Ebersberg steht auf dem Spiel“, sagt Lenz. Zum Verständnis: Haltungsform 1 (Stallhaltung, auch Anbindehaltung) entspricht dem gesetzlichen Mindeststandard, also der branchenüblichen Haltung von Rindern. Noch schlechter ist verboten.

Zornedinger Lenz fordert Ende der Niedrigpreise

„In teuren Anzeigen behauptet Aldi, dass Tierwohl eine Frage der Haltung sei, die Bereitschaft Geld für eine notwendige Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, sind unsere Discounter aber nicht“, sagt Lenz. Vor allem sei Tierwohl aber eine Frage der Umsetzbarkeit und des Geldes. „Zu einem Haltungswechsel gehört auch ein Ende der Niedrigpreise!“, so der Zornedinger.

Franz Lenz Bauern-Obmann, findet keine guten Worte für den Discounter Aldi © KEES

Das machte der bayerische Bauernpräsident Walter Heidl in einem offenen Brief an Aldi deutlich: „Die bayerischen Bauernfamilien sind wütend und enttäuscht. Aldi inszeniert sich als Hüter und Unterstützer von Tierwohl in der Landwirtschaft. Tatsächlich erleben wir Aldi aber anders: Aggressive Niedrigpreisstrategien, auch für Tierwohl-Fleisch.“

Nach zweijährigen Verhandlungen über ein branchenweites Tierwohlprogramm für Rindfleisch und Milch hätten die Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels zuletzt einen umfangreicheren Katalog an Tierwohlkriterien verhindert, da sie den Kostenausgleich für die Landwirte nicht bezahlen wollten. „Gleichzeitig sind aber anscheinend riesige Werbebudgets vorhanden. Das passt einfach nicht zusammen!“, sagt Heidl und fordert von Aldi eine angemessene Honorierung von Tierwohl, die Berücksichtigung der besonderen Situation kleinerer Betriebe sowie Einbeziehung aller Marktsegmente in Tierwohlprogramme, aber dafür schrittweise Entwicklungen und mehr Nebeneinander der verschiedenen Haltungsformstufen. „Das wäre ein ernsthafter gemeinsamer Weg hin zu mehr Tierwohl, der auch die kleineren Betriebe mitnehmen würde, statt sie aus dem Markt zu drängen“, so Heidl.

