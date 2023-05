Frontier setzt Maßstäbe

Teilen

Ein Team mit Herz für Tiere und geballtem Fachverstand. © Amato-Wedding

Spezialisten aus nahezu allen Bereichen der Tiermedizin gepaart mit neuester Medizintechnik: Das Fach- und Überweisungszentrum Frontier setzt neue Standards in der Kleintiermedizin.

Es war eine Operation, die nur wenige tiermedizinsche Institute weltweit so durchführen: Die siebenjährige Leonberger Hündin Merle wurde zur weiteren Abklärung eines Knochentumors mit pathologischem Knochenbruch überwiesen. Eine Amputation oder Euthanasie kamen für den Besitzer nicht infrage. Daher wurde in einer fünfstündigen OP der erkrankte Knochen mit einem individuell gedruckten 3D Stahl Implantat ersetzt. Stattgefunden hat die OP bei Frontier in Hergolding, einem tiermedizinischen Fach- und Überweisungszentrum für Kleintiere.

Vor einem Jahr haben Dr. Anna Adrian und Pieter Nelissen das Zentrum gegründet. Hier sind Spezialisten aus den Bereichen Anästhesie, Innere Medizin, Radiologie, Weichteilchirurgie, Orthopädie, Neurologie, Neurochirurgie, medizinische und chirurgische Onkologie, medizinische und chirurgische Kardiologie und Physiotherapie unter einem Dach tätig.

Mehr Informationen zu Frontier

Tag der offenen Tür am 13. Mai Wer das moderne Fach- und Überweisungszentrum Frontier und das dahinterstehende Team besser kennenlernen möchte, ist zum Tag der offenen Tür am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 12.30 Uhr eingeladen. Die Mitarbeiter beantworten gerne Fragen und Anliegen rund um die Gesundheit der Tiere. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Physiotherapie und das Wasserlaufband kennenzulernen. Für Kinder wird Tier-Make-Up, eine Mikroskop-Session und eine Teddybär-Sprechstunde angeboten.

Impressionen aus dem Fach- und Überweisungszentrum Frontier Fotostrecke ansehen

Tierbesitzer kommen sogar bis aus Österreich

Über 1.000 vierbeinige Patienten wurden bisher hier behandelt, Frontier hat sich innerhalb kürzester Zeit einen hervorragenden, überregionalen Ruf erarbeitet. Tierbesitzer kommen nicht nur aus München oder Ebersberg, sondern auch aus dem süddeutschen Raum und Österreich.

Durch die multidisziplinäre Zusammenarbeit kann das Überweisungszentrum Frontier eine ganzheitliche Versorgung bieten. Dabei arbeiten die Tierärzte mit den neusten medizinischen Geräten, die auf dem Markt sind.

Wir sind hier zu einem tollen Team zusammen gewachsen. Durch die multidisziplinäre Zusammenarbeit gepaart mit der neuesten Technik schaffen wir es, eine fundierte Diagnose zu erstellen.

Auch die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Tierärzten funktioniert hervorragend. „Wir haben uns von Anfang an nicht als Konkurrenz sondern als Ergänzung des Teams der überweisenden Tierärzte gesehen“, sagt Dr. Adrian. „Wir sind im permanenten Austausch und freuen uns, wenn wir uns gegenseitig helfen können.“

Frontier hat es sich zum Ziel gesetzt, das tiermedizinische Wissen voranzutreiben, sie kooperieren mit großen Firmen, um Technik und Know-how weiterzuentwickeln.

Bei allem steht jedoch das Wohl des Tieres im Vordergrund. „Wir können in unseren Fachgebieten die neuesten Behandlungsmethoden anbieten“, erklärt Dr. Adrian. „Durch das gesamtheitliche Wissen unter einem Dach ist es jederzeit möglich, eine zweite Meinung intern oder extern aus einem weltweiten Expertenpool einzuholen.“

Die Fachspezialisten von Frontier können auch äußerst komplexe Fälle annehmen, jedoch immer unter der Prämisse, dass es dem Tier auch langfristig zugutekommt. „Manchmal muss man auch das medizinisch Mögliche in den Hintergrund schieben, wenn es für einen Patienten nicht das Beste ist“, sagt Dr. Adrian. „Wir sind hier alle mit viel Herzblut, Liebe und Verständnis bei der Arbeit“.

Kontakt Frontier

Parsdorfer Str. 33

85599 Hergolding

Tel.: (0 89) 904 29 56-0

E-Meil: info@frontier.vet

Web: www.frontier.vet

Frontier auf Facebook