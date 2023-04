Straße durch den Forst wird saniert

Von: Michael Acker

Sanierungsbedürftig: Die Straße im Forst. © EZ

Mit steigenden Temperaturen und frostfreien Nächten werden dringende Sanierungen an Straßen durchgeführt. Das ist im Landkreis Ebersberg geplant.

Landkreis - Im Landkreis Ebersberg sind laut Staatlichem Bauamt Rosenheim, das für die Region zuständig ist, unter anderem folgende Maßnahmen geplant:

Straße zwischen Oberpframmern und Aich wird saniert

Im Mai wird mit der Sanierung der Staatsstraße 2081 zwischen Oberpframmern und Aich begonnen. Im Zuge der Sanierung wird hier auch das Bankett ertüchtigt, das starke Schäden aufweist. Im Herbst dieses Jahres wird außerdem die überdurchschnittlich stark befahrene Staatsstraße 2080 saniert. Konkret geht es hier um den etwa 8,6 Kilometer langen Bereich zwischen Schwaberwegen und Ebersberg, der im Forst liegt.

Viele Lkw: Straße durch den Forst soll tragfähiger werden

Da in diesem Streckenabschnitt besonders viele Lastwagen unterwegs sind, soll im Zuge der Sanierung der Staatsstraße die Tragfähigkeit des Oberbaus erhöht werden. Gleichzeitig wird auch der parallel laufende Geh- und Radweg, wo nötig, ausgebessert, so das Staatliche Bauamt in einer Mitteilung.

Müssen die Arbeiten immer im Frühjahr und im Sommer oder in den Ferien sein? „Ja“, sagt der Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Rosenheim, Stefan Leitner: „Für den Straßenbau muss es am besten trocken und warm sein.“ Dann lasse sich das Asphaltgemisch, das auf den Straßen verbaut wird, am besten verarbeiten. „Bei allzu niedrigen Temperaturen ist es nur schwer möglich, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.“

Aber nicht nur für den Straßenbau ist das Staatliche Bauamt Rosenheim zuständig. Die vier Straßenmeistereien in Ebersberg, Rosenheim, Ampfing und Hausham übernehmen neben dem Winterdienst auch sämtliche Arbeiten im Bereich der Landschafts-, Gehölz- und Baumpflege und sind zuständig für die Wartung von Strecken und Straßenausstattungen, für Streckenkontrollen, Beschilderungen, für Unfallstellensicherungen, für Fahrbahnreinigungen und vieles mehr. Bei insgesamt über 1100 Kilometern Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, 220 Kilometern Geh- und Radwegen, über 700 Brücken, zwei Tunnel und rund 200 Ampeln in Rosenheim, Mühldorf, Miesbach und Ebersberg, eine zeitintensive Aufgabe, so die Behörde.

