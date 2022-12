„Für Weihnachtssterne muss es nicht heiß sein“

Im Sternenmeer: Sandra Urgibl vom Gartencenter in Eglharting sieht den Weihnachtsstern nicht in Gefahr – nennt aber Alternativen.

Blumendeko und Energiekrise

Von Robert Langer schließen

Blumendeko und Energiekrise: Wie geht das zusammen? Sandra Urgibl vom Gartencenter in Eglharting (Gemeinde Kirchseeon) gibt Tipps und zeigt Alternativen auf.

Landkreis – Traditionelle Pflanzen wie der Weihnachtsstern, der ursprünglich aus deutlich wärmeren Gegenden stammt, und eine Energiekrise – geht das zusammen? Und wie gehen Gärtnereien damit um? Wir fragten nach bei Sandra Urgibl (29) vom gleichnamigen Gartencenter in Eglharting.

Kann man derzeit guten Gewissens überhaupt noch so etwas exotisches wie Weihnachtssterne kaufen?

Aber na klar! Weihnachtssterne halten eine Temperatur von bis zu 17 Grad super aus. Sie mögen es warm, aber es muss nicht heiß sein. Einfach darauf achten Sie nicht in Zugluft zu stellen und mäßig gießen. Wir beziehen unsere Weihnachtssterne von einem regionalen Partner. Sie werden in Bayern produziert, so achten wir auf kurze Transportwege.

Wenn man den Weihnachtsstern nicht möchte, welche Alternative gäbe es denn?

Für den Innenraum fallen mir einige Alternativen ein, z.B. Zimmerzypressen. Die haben ein frisches, helles Grün. Oder Schlumbergera, der Weihnachtskaktus, die Phalaenopsis oder Mini-Ilex mit roten Beeren. Schön sind ebenfalls Alpenveilchen. Die mögen es auch kühl und nicht zu warm. Es gibt sie in unterschiedlichsten Farben und damit passend zur jeweiligen Dekoration in den heimischen vier Wänden.

Wie reagieren Sie auf die Energiekrise? Was heißt das für die Kunden?

Wir haben vor allem die Nacht-Temperatur in unseren Verkaufsräumen herunter gefahren und den kompletten Betrieb auf LED-Beleuchtung umgestellt. Wir versuchen eine Balance zwischen Einsparung, dem Wohlfühlgefühl für die Kunden und auch für die Pflanzen zu schaffen. Da wir unsere Baumschule und das Saisonhaus schließen, sobald es gefriert, findet unser Christbaumverkauf dieses Jahr vor unserem Gartencenter statt.

