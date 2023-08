Weil er seinem Navi folgte: Mercedes-Fahrer im Wald gefangen – Fotos vom Einsatz

Von: Michael Acker

Teilen

Das Auto steckte zwischen den Bäumen so fest, dass der Fahrer erst mit der Hilfe der Feuerwehr herauskam. © Thomas Gaulke

Weil er seinem Navi vertraute, ist ein 55-jähriger Mann in einem Wald bei Oberpframmern gegen einen Baum gefahren. Er konnte sein Auto nicht mehr verlassen. Ein Handy hatte er nicht dabei.

Oberpframmern - Der Ebersberger Polizei wurde am Montag, 31. Juli, gegen 21 Uhr eine hilflose Person gemeldet, wie diese einen Tag später mitteilte. Grund des Einsatzes war ein 55-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis München, der mit seinem Mercedes von der St2079 in der Nähe von Aich (bei Oberpframmern) auf einen Feldweg und anschließend etwa 500 Meter weiter in den Wald gefahren war.

Er wollte laut eigener Aussage dem Navi folgen. Er verließ jedoch jegliche befahrbare Straße und fuhr zwischen den Bäumen weiter bis zu der Stelle, an der schlussendlich gegen einen Baum stieß und mit seinem Pkw stecken blieb.

Oberpframmern: Mann vertraut seinem Navi – und landet im Wald

Aufgrund eines weiteren Baumes vor der Fahrertür konnte er das Fahrzeug nicht verlassen, sein Handy war nach Angaben von Polizeichef Ulrich Milius noch in seiner Wohnung. Über die App des Notrufsystems von Mercedes konnte er schließlich durch Angehörige geortet werden. Er war zuvor bereits als vermisst gemeldet worden.

Tief im Wald fand die Polizei das Auto. Die Feuerwehr schnitt einen Baum an der Fahrertür weg, um den Fahrer zu befreien. © Thomas Gaulke

Lichtreflextion führt Polizeibeamte zum Auto

Die Suche des verunfallten Fahrzeugs gestaltete sich für die eingesetzten Streifen entsprechend schwierig, da das Ergebnis der Ortung nicht mit den Fahrzeugen, sondern nur fußläufig erreicht werden konnte. Durch eine Reflexion zwischen den Bäumen hindurch konnte eine Streife gegen 21.30 Uhr das Fahrzeug ausfindig machen, der Fahrer war soweit wohlauf. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr entfernte den Baum an der Fahrertür und konnte den Fahrer somit befreien.

Nach Rücksprache mit den Angehörigen und dem Notarzt vor Ort wurde bekannt, dass der Auslöser vermutlich neurologischen Ursprungs war. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie stets aktuell hier: https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/