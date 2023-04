Lebensmittel aus der Region - und die passenden Rezepte dazu

Teilen

Sie wollen mit einer Rezeptsammlung für kulinarischen Genuss aus der Region sorgen (v.l.): Josef Winkler (MR Landkramer), Maria Mitterberger, Katharina Zoßeder, Theresa Hagenrainer und Regina Raab. © Privat

Köstliche Gerichte aus regional produzierten Lebensmitteln zaubern – das geht jetzt so einfach wie nie zuvor. Eine Kooperation von Landkramer.de und Hauswirtschafterinnen macht‘s möglich

Landkreis - Mit der kürzlich gestarteten Online-Plattform www.landkramer.de können Interessierte ab sofort auf ein großes Sortiment von im Landkreis Ebersberg und den angrenzenden Münchener Gemeinden erzeugten Produkten landwirtschaftlicher Direktvermarkter und handwerklicher Lebensmittelverarbeiter bequem zugreifen.

Durch ein neuartiges Konzept wird es den Kunden ermöglicht, im Online-Shop bequem zu bestellen und die Lebensmittel fertig zusammengestellt an einer Abholstation mitzunehmen (Hofläden, Bäcker, Metzger usw.). Bestellungen, die bis 21 Uhr eingehen, sind bereits am Folgetag an der gewünschten Abholstation erhältlich, verspricht die Plattform. Neben der bequemen Art des Einkaufens sollen auf diese Weise auch Zeitaufwand und Fahrtstrecken deutlich verringert werden, mit positiver Wirkung für Umwelt und Verkehrsaufkommen.

Plattform stellt teilnehmende Betriebe vor

Auf der Plattform werden sowohl die teilnehmenden Betriebe vorgestellt als auch zukünftig viele Informationen rund um die Themen Landwirtschaft und Ernährung bereitgestellt. Damit hat das Projekt nach Angaben der Organisatoren mehrere Ziele: Transparenz bei der Auswahl von Lebensmitteln, mehr Informationsaustausch zwischen den Landwirten und Verbrauchern vor Ort, Service und Komfort beim Einkauf.

Sammlung von Rezepten umfangreich erweitert

Um den Aspekt der Regionalität auch wirklich bis in die Kochtöpfe zu bringen, wurde kürzlich für die Plattform www.landkramer.de in einem Gemeinschaftsprojekt zusammen mit ehemaligen Studierenden der Hauswirtschaftsschule in Ebersberg die Sammlung an Rezepten umfangreich erweitert. Die Absolventinnen des erst Ende März beendeten Semesters griffen hierzu vor allem solche Rezepte auf, die weitgehen auf regional erhältliche Zutaten und saisonale Ernährung zurückgreifen.

Die MR Landkramer GmbH als Tochterunternehmen des Maschinen- und Betriebshilfsrings Ebersberg/München-Ost e.V. bedankte sich sehr für diese Unterstützung. Darüber hinaus würden gerne auch Zusendungen von Bürgerinnen und Bürgern mit Rezeptvorschlägen aufgegriffen und auf der Plattform integriert, hieß es. Kontakt: kontakt@landkramer.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.