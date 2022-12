Angriff mit „unglaublicher Wucht“: Steinewerfer muss in die Psychiatrie

Weil er randaliert, mit Steinen geworfen und Polizisten angegriffen hatte, wird ein 30-Jähriger nun in die Psychiatrie eingewiesen. © U. J. Alexander via IMAGO

Ein 30-Jähriger hatte mit „unglaublicher Wucht“ Security-Mitarbeiter und Polizisten angegriffen. Das Gericht lässt ihn nun in einer Psychiatrie unterbringen.

Grafing/München – Dass die Staatsanwaltschaft beantragen würde, den Beschuldigten in die Psychiatrie einzuweisen, war zu erwarten. Ungewöhnlich ist, dass sich der Verteidiger des 30 Jahre alten Mannes, der in einer Asylbewerberunterkunft randaliert und am Grafinger Bahnhof mit Steinen geworfen hatte, dem Antrag anschloss. Auch das Münchner Landgericht sah „keine andere Möglichkeit“, wie der Vorsitzende Richter Thomas Lenz bei der Urteilsbegründung in der Verhandlung vor Kurzem betonte. Gleichzeitig hat er dem 30-Jährigen Mut gemacht.

Der aus Sierra Leone stammende Mann leide unter paranoider Schizophrenie. Deshalb nehme er die „Realität verzerrt“ wahr und fühle sich verfolgt, stellte Lenz fest. So wie im Juli vergangenen Jahres, als ihn ein Security-Mitarbeiter auf die Maskenpflicht in der S-Bahn aufmerksam gemacht hatte (wir berichteten). Am Bahnhof in Grafing eskalierte der Streit: Der Beschuldigte habe mit „unglaublicher Wucht“ Schottersteine aus dem Gleisbett „gezielt in Richtung“ des Sicherheitsmannes geworfen, beschrieb Lenz die Aufnahmen der installierten Videokameras. Ein Stein traf den 36-Jährigen unterhalb der Hüfte.

Bodycams – „ein Segen für die Strafverfolgung“

Ebenfalls auf Video festgehalten ist, wie der Beschuldigte im März dieses Jahres in einer Asylbewerberunterkunft im Zornedinger Ortsteil Pöring auf Polizisten losgegangen ist. Bei allen „Bedenken von Datenschützern“ seien Bodycams „ein Segen für die Strafverfolgung“, erklärte der Vorsitzende. Auf den Aufnahmen sei zu sehen, wie der 30-Jährige die Beamten zunächst mit einer Tischplatte in der Hand bedroht und abschließend Krücken „mit exorbitanter Wucht“ nach ihnen geworfen habe. Glücklicherweise sind die Polizisten nicht schlimmer verletzt worden, die – wie Richter Lenz betonte – „in vorbildlicher Weise deeskalierend vorgegangen sind“.

Dass der 30-Jährige wegen seiner psychischen Krankheit schuldunfähig war, stand außer Frage. Gleichzeitig „muss und darf der Staat nicht hinnehmen“, dass der Beschuldigte weitere Taten „vielleicht sogar in schlimmerer Art“ begehe, betonte Lenz. Ambulante Maßnahmen kämen nicht in Betracht, weil der 30-Jährige, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt, „keinen erkennbaren Freundeskreis“ und deshalb „kein tragfähiges Empfangsnetz“ habe. Vielmehr bestehe nach den bisherigen Erfahrungen „die konkrete Erwartung“, dass er seine Medikamente nicht mehr einnehme und Cannabis rauche, befürchtete der Vorsitzende.

Richter: Unterbringung ist eine Chance

Wichtig war dem Richter, dass die geschlossene Unterbringung „kein Wegsperren für immer“ sei, sondern eine „Chance“. Der 30-Jährige habe die Möglichkeit, an seiner Krankheit zu arbeiten und über Lockerungen wieder in die Freiheit entlassen zu werden, sobald sich sein Zustand stabilisiert habe. (Andreas Müller)

