Serie gesprengter Geldautomaten: Sparkasse mit drastischem Schritt - auch Kunden betroffen

Von: Josef Ametsbichler

Jüngstes „Opfer“: Der gesprengte Geldautomat in der Anzinger SB-Filiale der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg. © J.Dziemballa

Nach einer Serie gesprengter Geldautomaten verschärft die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg ihre Sicherheitsvorkehrungen. Auch Kunden bekommen das zu spüren.

Landkreis - Innerhalb von sieben Wochen wurden Geldautomaten der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg in Unterhaching, Weßling und Anzing das Ziel einer aktuellen Serie von Sprengstoffanschlägen gegen Kreditinstitute in ganz Bayern. Nun reagiert die Bank: „Die Täter erbeuteten nicht nur Bargeld, sondern verursachten bei ihrem rücksichtslosen Vorgehen auch erheblichen Sachschaden und gefährdeten Unbeteiligte“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kreissparkasse habe nun im Austausch mit den kreditwirtschaftlichen Verbänden Maßnahmen entwickelt, um solchen Anschlägen kurzfristig und wirksam vorzubeugen. Im ersten Schritt seien Standorte identifiziert worden, die aufgrund baulicher oder örtlicher Gegeben­heiten möglicherweise als nächstes im Fokus der Täter liegen könnten.

Sparkasse schließt Standorte und setzt Wachdienst im Kreis Ebersberg ein

„Daher nimmt die Kreissparkasse mit sofortiger Wirkung ihre SB-Geschäftsstellen mit Geldausgabeautomaten in Gilching (Dornierstr.), Inning und Percha (alle Kreis Starnberg) außer Betrieb.“ Für weitere Standorte werde in der Nacht ein Wachdienst eingesetzt. Das betreffe auch den Landkreis Ebersberg, so ein Sparkassen-Sprecher auf Nachfrage. Welche genau, verrät das Kreditinstitut mit Verweis auf Sicherheitsgründe nicht.

Bargeld-Versorgung - Kunden sollen auf andere Filialen ausweichen - Kreis Ebersberg nicht betroffen

Ulrich Sengle, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, erklärt in einer Pressemitteilung: „Wir bedauern, dass diese unmittelbaren Schutzmaßnahmen die Bargeldversorgung unserer Kunden an den betroffenen Standorten vorerst einschränken. Die Gefährdungslage aus der laufenden Anschlagserie erforderte jedoch von uns ein schnelles Handeln – und wir haben die Maßnahmen im Interesse der Kunden, Anwohner, Vermieter und Mitarbeiter sorgsam abgewogen.“ Sengle weiter: „Darüber hinaus bereiten wir zusätzliche präventive Maßnahmen für die genannten und weitere Standorte vor, die nach einer gewissen technisch und logistisch bedingten Vorlaufzeit umgesetzt werden.“

Von den vorübergehenden Schließungen betroffene Kunden werden gebeten, für die Versorgung mit Bargeld auf andere Standorte der Kreissparkasse auszuweichen. Aushänge vor Ort informieren über nächstgelegene Möglichkeiten.

