Ein ganzes Leben für das Rote Kreuz gewirkt

Seit über 65 Jahren ist Hildegard Heichler jetzt schon beim Bayerischen Roten Kreuz tätig, ein beachtliches Engagement. Dafür wurde sie jetzt geehrt.

Glonn – Für ihr überaus ausdauerndes Engagement wurde Hildegard Heichler jetzt für ihre besonderen Verdienste für die BRK-Bereitschaft Glonn mit der Silbernen Ehrennadel des Bayerischen Roten Kreuzes ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde der Geehrten im Namen von Christa Stewens, der Vorsitzenden des BRK-Bezirksverbandes Oberbayern verliehen und durch den Bereitschaftsleiter Norbert Korbmann überreicht.

Viele Höhen und Tiefen erlebt

Hildegard Heichler hat in der damaligen Frauenbereitschaft von 1969 bis 1985 als Bereitschaftsleiterin viele Höhen und Tiefen erlebt und gemeistert und so die Basis für die heute aktive Generation bereitet. Weitere Ehrungen erhielten außerdem Pola Gülberg (silberne Ehrennadel für 25 Dienstjahre), Stefan Kratzlmeier (fünf Dienstjahre), Joana Wittkowski (ebenfalls fünf Dienstjahre) und Pia Wagner. Sie erhielt das Einsatzabzeichen für die Flüchtlingshilfe in den Jahren 2014 bis 2016). ez

