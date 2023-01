Auf Zigaretten-Raubzug: Automatensprenger böllert sich durch Landgemeinden

Von: Josef Ametsbichler

Sind offenbar auch als Einbruchswerkzeug gefragt: Knallkörper. (Symbolfoto) © IMAGO/Wolfgag Maria Weber

Einen ungewöhnlichen Serientäter jagt die Polizei in den Gemeinden Glonn, Baiern und Bruck. Mit Böllern sprengte der Unbekannte Zigarettenautomaten.

Glonn/Bruck/Baiern - Eine ungewöhnliche, in Teilen erfolglose Einbruchserie in den Gemeinden Glonn, Bruck und Baiern beschäftigt die Polizeiinspektion Ebersberg. Dort war ein Unbekannter jeweils einem Zigarettenautomaten mit Böllern zu Leibe gerückt. Wie die Beamten in einer Pressemitteilung durchklingen lassen, gehen sie von einem Serientäter aus.

Drei Tagen in drei Gemeinden: Zigarettenautomaten-Sprenger im Landkreis Ebersberg unterwegs

Los ging es schon im alten Jahr 2022, berichten die Beamten: Zwischen Dienstag, 27., und Mittwoch, 28 Dezember, sprengte ein bis dato unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Nähe eines Verbrauchermarkts in Glonn. Offenbar steckte der Unbekannte zunächst mehrere Böller in das Auswurffach des Automaten und zündete diese. Anschließend hebelte er durch die entstandene Wölbung den Automaten auf und entwendet die darin gelagerten Zigaretten.

Bei einer Tat scheitert der Kippen-Dieb

Zu einem bis dato unbekannten Zeitpunkt versuchte der Unbekannte laut Polizei wohl dieselbe Vorgehensweise bei einem Zigarettenautomaten in Baiern. Dieser Automat hielt der versuchten Sprengung jedoch stand, sodass nach aktuellem Kenntnisstand keine Zigaretten entwendet wurden.

In der Nacht auf Dienstag, 3. Januar, ging der Täter dann erneut einen Automaten an, diesmal in der Nähe von Bruck, berichten die Beamten. Auch hier ging er wie zuvor vor. In diesem Fall gelang ihm auch der Diebstahl der Zigaretten.

Polizei Ebersberg ermittelt zu Schadenshöhe und sucht Zeugen

Ermittlungen seitens der Polizeiinspektion Ebersberg zur genauen Schadenshöhe erfolgen noch, kündigt diese an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden von den Beamten gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ebersberg, unter der 08092/8268-0, zu melden.

