Abstruse Mörderjagd begeistert das Glonner Publikum

Mit gemischten Gefühlen verfolgt das Personal im Vorratskeller vom „Roten Raben“ die Liebschaft zwischen Schankknecht und Kellnerin – aber von der Leiche keine Spur. Foto: ost © ost

Im brechend vollen Hohenester-Saal haben die Glonner Laienschauspieler ihre Premiere zur Kriminal-Komödie „Mucks Mäuserl Mord“ gefeiert.

Ort des Geschehens in diesem Stück ist der Vorratskeller einer alten Dorfwirtschaft, wo es zu einem Mord an einem Mann mit roten Gummistiefeln gekommen sein soll. In dem von Ralph Wallner geschriebenen Stück begeben sich die neue Kellnerin, der eifernde Schankknecht, der geschäftstüchtige Dorfwirt, die resolute Köchin, die Pfarrersköchin Mucki und die weniger patente Mesnerin Mausi auf herzerfrischende Mörderjagd – doch plötzlich ist auch die „Leich“ aus dem Keller verschwunden.

Ein durstiger Dorfgrattler und die scharfe Ludmilla tragen zum Verwirrspiel bei. Wie die Suche nach dem Toten ausgeht und was es da noch für Liebschaften gibt und wie eine Vaterschaft vorgetäuscht wird, soll hier noch nicht verraten werden. Nur so viel: Mit gemischten Gefühlen beurteilt das Wirtshauspersonal die Liebschaft zwischen dem Schankknecht und der jungen Kellnerin.

Mittlerweile sind drei Vorstellungen über die Bühne gegangen, und jedes Mal waren sie ausverkauft. ost

Weitere Vorstellungen der Krimi-Komödie in Glonn finden am Freitag, 11. November, und Samstag, 12. November, jeweils um 20 Uhr statt. Ein letztes Mal ist die heitere und abstruse Mörderjagd unter der Leitung von Emmeran Bieringer am Sonntag, 13. November, um 19 Uhr zu verfolgen.

