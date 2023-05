Bahndamm-Projekt lebt: Landkreis setzt weiter auf Radweg

Von: Robert Langer

Der alte Bahndamm (hier in der Nähe des Moosacher Bahnhofs) ist ein Idyll für Erholungssuchende. © StefaN Rossmann

Zwischen Grafing und Glonn soll ein Radweg entstehen. Wegen negativer Stellungnahme aus München, forderte die AfD, die Planungen sofort einzustellen. Der Landkreis setzt aber weiterhin auf den Radweg.

Landkreis/Glonn – Am Radweg zwischen Grafing und Glonn soll weiter geplant werden – trotz einer negativen Stellungnahme des bayerischen Umweltministeriums zum Abschnitt, der auf dem ehemaligen Bahndamm laufen sollte. Darauf hatte sich die AfD bezogen und gefordert, die Planungen sofort einzustellen (wir berichteten).

Die AfD ist damit im Umweltausschuss des Kreistags gescheitert. Es wird dennoch wohl Veränderungen geben. „Das Gesamtprojekt sehen wir nicht in Gefahr“, sagte Landrat Robert Niedergesäß (CSU). „Wir machen uns Gedanken über eine Lösung.“ Vorschläge könnten in der nächsten Sitzung des Ausschusses vorgestellt werden.

Niedergesäß: „Wir beschäftigen uns seit zehn Jahren mit dem Thema.“

„Wir beschäftigen uns seit zehn Jahren mit dem Thema“, betonte Niedergesäß. Vor allem die CSU wollte aus dem alten, aufgelassenen Bahndamm zwischen Moosach und Glonn, der zum Teil durch geschützte Landschaft führt und gerne von Wanderern genutzt wird, einen „radtauglichen Naturerlebnispfad“ machen. Im Auge hat sie einen Teilbereich der Gesamtstrecke von Grafing nach Glonn. Aber eben dieser ist schon länger umstritten. Im Gespräch war auch, die nahe liegende Staatsstraße 2351 zwischen Moosach und Glonn für den Durchgangsverkehr zu sperren, und zu einer echten Fahrradstraße zu machen, was die Grünen wollten. Das wiederum scheiterte an der Rechtslage.

Es sei nicht vorgesehen, den Bahndamm „offiziell als Radweg auszuweisen, sondern lediglich die Nutzung mit Fahrrädern zu dulden, so wie das auch bisher gelebte Realität ist“, so lautet die Stellungnahme des Landratsamts für die Sitzung. Aber vom Ministerium heißt es: „Eine Befreiung wäre nur für eine auf einen Einzelfall beschränkte Abweichung von der Schutzverordnung möglich, nicht für eine substanzielle Freigabe des Schutzgebiets für den Radverkehr.“

Nutzung des Bahndammes durch Fußgänger sei nicht eingeschränkt

Andere Abschnitte könnten ohne Nutzung des Bahndammes geplant werden, so das Landratsamt zur Gesamtstrecke. Es bestehe somit kein Grund, die Planung anderer Abschnitte aufzugeben. Im betroffenen Abschnitt zwischen Moosach und Glonn werde aufgrund der gelebten Praxis ohnehin schon geradelt. Dieses „Gewohnheitsrecht“ müsse nun aktiv unterbunden werden, beziehungsweise die Einhaltung des Verbots aktiv kontrolliert werden. „Dies wurde und wird seitens des Landratsamtes nicht verfolgt“, heißt es.

Würde das Radfahren dort aktiv untersagt, bestünde eine Lücke im durchgehenden Radweg abseits der Staatsstraße. Zum Radfahren müsse dann in diesem Bereich die Staatsstraße 2351 genutzt werden. Weitere Argumente des Landratsamtes: Die Nutzung des Bahndammes durch Fußgänger sei nicht eingeschränkt. Dies schließe auch Fußgänger ein, die Fahrräder schieben würden. In anderen Bereichen des Bahndamms werde dieser von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt, was in der Verordnung auch nicht untersagt sei. „Das heißt, Traktorfahren ist erlaubt, Radfahren indes nicht!“

