Naturschonend, aber schweißtreibend: Holzrücken mit zwei PS

Alte Technik kommt wieder zum Einsatz

Von Helena Grillenberger schließen

In Herrmannsdorf wird heuer zum ersten Mal wieder traditionell Holz geerntet. Mit Pferden statt mit schwerem Gerät. Das ist schweißtreibend, hat aber Vorteile.

Herrmannsdorf – Kettenrasseln und Wiehern hallen durch den Wald. Ganz kurz, dann ist es wieder still – nur das Vogelgezwitscher ist zu hören. Einige Minuten tiefer in den Wald hinein stehen sie – zwischen gefällten, entasteten Baumstämmen: Vitus Gasteiger samt Stute Pipa. Mann und Pferd schweißgebadet. Weißer Dampf steigt vom nassen, braunglänzenden Rücken des Tiers in die kalte Waldluft auf.

In ihren rund 30 Hektar Wald in Herrmannsdorf bei Glonn setzt die Familie Schweisfurth heuer zum ersten Mal auf eine neue und zugleich ganz alte Art des Holzrückens: mit Pferden. Waren früher in Bayern aufgrund der überwiegenden Grünlandbewirtschaftung vor allem Ochsen für diese Arbeit im Einsatz, spielt die Region für das Arbeitstier heute keine Rolle mehr. Über Freunde hatte Karl Schweisfurth erfahren, dass im Tegernseer Tal zum Teil noch mit dieser Methode gearbeitet wird. „Ich wusste nicht, dass es das noch gibt“, erklärt er. Einige Telefonate folgten, irgendjemand gab ihm dann den Tipp: Sebastian Antreter aus Fischbachau.

+ Etwa 50 Ster Holz haben Antreter und Gasteiger bereits mit den Pferden aus dem Wald gezogen. © Rossmann

Leichtfüßig steigt der dem schwarzen Hengst General hinterher, der zu Gasteiger und Pipa aufschließt. Ein paar routinierte Handgriffe – eine Eisenkette um den Baumstamm, am Zuggeschirr der Pferde festmachen – und die nächsten 500 Kilogramm Holz finden ihren Weg bergab aus dem Wald.

Holzrücken mit Pferden ist naturschonend

Die Methode des Holzrückens mit Pferden ist eine naturschonende. Die schweren Harvester und Rückewagen hinterlassen tiefe Spuren im Waldboden. Dabei zerstören sie nicht nur die wertvolle Humusschicht, sondern auch Wurzeln und die feinen Mykorrhizapilze des Waldbodens, die die Bäume bei der Aufnahme von Wasser und Mineralstoffen aus dem Boden unterstützen.

Lediglich eine schmale Zugspur führt hinter den Pferden durch den Wald, bei der Arbeit mit den schweren Maschinen wären es große Schneisen, mit tiefen Löchern im Boden. Die Spur hingegen, die die Arbeit mit den Pferden hinterlässt, regeneriert schnell wieder, „da wächst Gras drüber und fertig“, sagt Gasteiger.

+ „Abends weißt du, was du den ganzen Tag über gemacht hast“, sagt Vitus Gasteiger über die Arbeit. © Rossmann

Das Rücken ist eine anspruchsvolle Tätigkeit für Mensch und Tier. Viele Menschen, die sich dieser Arbeit widmen, gibt es nicht mehr. Gasteiger ist in diese Arbeit hineingeboren worden, seinen Neffen Sebastian hat er früh mitgenommen und so kam auch Antreter zum Holzrücken mit Pferden. Ihre Pferde sind auch auf dem Oktoberfest, Leonhardi und zu anderen Gelegenheiten im Einsatz, für die Arbeit im Wald gab es kein extra Training, „das kam einfach von allein“, sagt Antreter. „Die Arbeit ist der Wahnsinn“, sagt Gasteiger. „Wenn man mit den Tieren allein im Wald ist, die hören aufs Wort. Man wird richtig zu einer Einheit.“

Zwei Paar Pferde sind fürs Holzrücken im Einsatz

Etwa zehn Tage Einsatz haben Onkel und Neffe derzeit pro Winter; drei Stunden vormittags, drei Stunden nachmittags. „Da weißt du abends aber auch, was du den ganzen Tag gemacht hast“, sagt Gasteiger lachend. Zwei Paar Pferde sind dabei im Einsatz. Die wechseln jeden Tag, damit die Tiere sich erholen können.

Auf der Wiese hinter dem Wald werden die Pferde mit wenigen Handgriffen wieder von ihrer Last befreit. Etwa 50 Ster haben sie während ihrer drei Einsatztage in Herrmannsdorf bereits aus dem Wald befördert. Etwa zwei Mal so viel liegt noch vor ihnen. Ganz allein wird die Arbeit nicht von den Pferden gemacht. Nur die schwer zugänglichen Stellen, mit Schluchten oder bergab, sind mit Pferden wesentlich einfacher zu bewirtschaften. In den Bergen gibt es daher auch noch mehr Einsatzgebiete für die Tiere. Abgeholzt wird aber mit Maschine, und auch abgeholt werden die Baumstämme mit mehr als zwei PS. Dieses Zusammenspiel sei am sinnvollsten, erklärt Gasteiger, bevor er sich mit Pipa wieder auf den Weg macht: den Hang hinauf in den Wald, um den nächsten Stamm zu holen.

