Bionierleistung: Landwirte wollen Verwaltungsgemeinschaft Glonn zu Öko-Modellregion machen

Von: Josef Ametsbichler

Die Verwaltungsgemeinschaft Glonn soll zur Öko-Modellregion werden. Das ist das Ziel lokaler Biobauern. (Symbolbild) © pv

Die Verwaltungsgemeinschaft Glonn soll zur Bio-Vorzeigegegend werden. Dieses Ziel haben sich Biobauern aus der Region gesetzt und erste Vorschläge gemacht. Jetzt hängt alles an der Jury.

Glonn – Biobauern sind schon lange nicht mehr die verschrobenen Außenseiter, als die sie in der Branche einmal galten. Die ökologische Landwirtschaft hat sich längst als auskömmliche Nische etabliert – und diese Nische ist stellenweise gar nicht mehr so klein. Trotzdem geht da noch mehr und es geht noch besser: Diese Überzeugung eint vier Betriebe aus Glonn und Baiern. Sie wollen die gesamte Verwaltungsgemeinschaft (VG) mit den sechs Mitgliedsgemeinden zur Bio-Vorzeigegegend machen. Mitinitiator Leonhard Neuner von der Hofkäserei Stroblberg (Gemeinde Baiern) sagt: „Wenn wir das alles innerhalb von zwei Jahren umsetzen, dann geht der Rauch auf!“ Im positiven Sinne.

In Gemeinderäten für Idee geworben

Neuner hat gemeinsam mit seiner Tochter Barbara bei den Gemeinderäten in Baiern, Bruck, Glonn, Egmating, Moosach und Oberpframmern erfolgreich für das Projekt getrommelt. Alle haben zugestimmt, sich mit bis zu 5000 Euro im Jahr am Projekt „Öko-Modellregion Glonn“ zu beteiligen. 26 staatlich anerkannte Öko-Modellregionen gibt es schon in Bayern – vom „Miesbacher Oberland“ über den „Kulturraum Ampertal“ bis zur „Steinwald-Allianz“ in der Oberpfalz. Sie alle eint, dass sie großzügig vom Freistaat Bayern subventioniert werden, der das Ziel ausgerufen hat, den Anteil der ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen landesweit auf 30 Prozent zu steigern.



Bio-Schwergewichte in der Gemeinde Glonn

„Wir stehen schon gut da“, sagt Maralena Weil vom Gut Georgenberg mit Blick auf ihre Gemeinde Glonn. Der für seine Schafzucht bekannte Hof ist eins von zwei Bio-Schwergewichten, die gemeinsam beitragen, dass 44 Prozent der Glonner Agrarflächen ökologisch bewirtschaftet sind. Der zweite sind die Herrmansdorfer Landwerkstätten, ebenfalls bei der Bewerbung zur Öko-Modellregion an Bord. Auch in Baiern und Egmating ist der Öko-Anteil über 20 Prozent.



Die „Bioniere“ (v.li.): Josef Hagenrainer, Florian und Maralena Weil, Sophie Schweisfurth, Barbara und Leonhard Neuner . © Stefan Rossmann

Bei den Nachbarn besteht aus Bio-Bauern-Sicht dagegen Nachholbedarf. Die Gemeinde Oberpframmern kann nur einen einzigen Bio-Bauernhof vorweisen. Und Moosach gar keinen. In Bruck sind derzeit acht Prozent der Fläche ökologisch bewirtschaftet. Insgesamt ist die VG aber mit 21 Prozent Ökofläche schon recht weit – der Landkreis Ebersberg steht bei 11 Prozent. Die Zahlen stammen vom Landwirtschaftsamt.



Vorschläge bei Jury eingereicht

Um bei der Jury für die Öko-Modellregion zu punkten, haben die Initiatoren Vorschläge eingereicht, wie sie die Bio-Landwirtschaft um Glonn voranbringen wollen. Dabei geht es vor allem um eine regionale Wertschöpfungskette – die hiesigen Bioprodukte auch hier weiterzuverarbeiten und zu vermarkten. Und das im Zusammenspiel mit den Gemeinden und durchaus auch konventionellen Landwirten. So soll Glonn beispielsweise wieder einen Bauernmarkt bekommen.



Landwirte planen Kauf einer mobilen Schlachtbox

Um stressige Viehtransporte möglichst zu vermeiden, planen die Bio-Pioniere den gemeinsamen Kauf einer mobilen Schlachtbox. Und sie möchten einen örtlichen Betrieb für die sogenannte „Bruderkalb“-Aufzucht gewinnen, damit männliche Kälber nicht mehr wie bisher üblich quer durch Deutschland und teils sogar bis Spanien gekarrt werden.



Zudem sollen auch Nebenprodukte dank der Vernetzung der Betriebe untereinander besser regional verwendet werden – etwa die Käsereimolke als Schweinemastfutter oder Schafswoll-Pellets als natürlicher Langzeitdünger.



Verbraucher für Bioware gewinnen

Zurzeit, das merken die Biobetriebe, greifen die Menschen wieder mehr zum günstigeren konventionellen Essen. Unsichere Zeiten produzieren sparsame Kunden – und magere Absätze bei den teureren Biobauern. Mitinitiator Josef Hagenrainer, Mutterkuh-Bauer aus Weiterskirchen (Baiern), hofft auf eine Lehre aus der Pandemie: „Vielleicht werden die Leute bei der Ernährung gesundheitsbewusster.“

Um die regionale Öko-Landwirtschaft den Kunden mehr ins Bewusstsein zu rücken, plant die Gruppe eine Bauernhof-Radltour mit Verköstigungsmöglichkeiten und das Aufstellen von Verkaufsautomaten für die Direktvermarktung, die rund um die Uhr zugänglich sind.



Jetzt muss das Konzept aber erst einmal bei der Öko-Modellregionen-Jury auf Wohlwollen stoßen, damit etwa die Einstellung eines regionalen Koordinators mit 75 Prozent vom Freistaat gefördert wird. Die Initiatoren machen bereits großes Interesse bei ihren Kollegen aus. Sie listen knapp zwei Dutzend Betriebe in der VG, die wohl mitmachen würden.

