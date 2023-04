Neue Schulden: Das sind Glonns Mega-Projekte

Die Marktgemeinde will bis 2026 weitere sechs Millionen Euro Schulden aufnehmen, um alle angedachten Vorhaben auch realisieren zu können (Symbolbild)

Gemeinderat diskutiert Finanzplan bis 2026

Die Marktgemeinde Glonn steht in den nächsten Jahren vor mächtigen Herausforderungen, die zu neuen Schulden führen könnten.

Glonn – Als „sehr mächtig“ hat Glonns Bürgermeister Josef Oswald (CSU) die im Gemeinderat vorgestellte Finanzplanung der Marktgemeinde bis zum Jahr 2026 bezeichnet. Große Projekte stehen an. Die derzeit bestehenden Rücklagen von 8,5 Millionen Euro werden dafür wohl ausgegeben. Doch das wird nicht reichen: Die Marktgemeinde will bis 2026 weitere sechs Millionen Euro Schulden aufnehmen, um alle angedachten Vorhaben auch realisieren zu können.

14 Millionen Euro will man in den nächsten Jahren insgesamt investieren, etwa in den Neubau des Feuerwehrhauses, für Hochwasserschutz oder für die Mehrzweckhalle. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird dadurch von derzeit 334 Euro (Landesdurchschnitt 689 Euro) auf 1339 Euro (Ende 2026) steigen.

Stefer (CSU): Das ist keine solide Finanzplanung

Das sei keine solide Finanzplanung, wetterte Gemeinderat Joachim Stefer (CSU), vielmehr eine reine Wunschliste. „Damit wecken wir Hoffnungen bei den Bürgern, die wir nicht einhalten können.“ Der Gemeinderat müsse mehr Mut haben, Dinge abzusagen, forderte er.

Das hatte schon der Bürgermeister in seiner Vorrede gesagt: „Alles umsetzen, können wir sowieso nur, wenn alles optimal läuft, was nach Erfahrungswerten nicht der Fall sein wird.“ Oder um es mit den Worten von Friedrich Gerneth (Grüne) zu sagen: „Wir geben doch eh nicht alles aus.“ Der Hochwasserschutz beispielsweise sei seit Jahren Thema. Sein Fazit: „Es kommt eh nicht so wie auf dem Plan.“

Das unterstrich übrigens Glonns Kämmerer Markus Zistl bei der Vorstellung der Zahlen: „Der Finanzplan ist eine reine Absichtserklärung des Gemeinderates, keine Ausgabenverpflichtung.“ Im Klartext: „Maßnahmen könnten zum vorgesehenen Termin nicht durchgeführt, gestrichen oder auf zukünftige Jahre verschoben werden.“

Millionen für den Neubau des Feuerwehrhauses

Nach Plan will man 2024 fünf Millionen Euro in den Neubau des Feuerwehrhauses investieren (einschließlich sozialem Wohnungsbau – damit gemeint sind die geplanten fünf Wohnungen im Obergeschoss des neuen Feuerwehrhauses – und dem im Feuerwehrhaus untergebrachten Rettungsdienst), 2025 eine weitere Million. 2025 sollen zudem 1,4 Millionen Euro in das KiJuFa-Kinderhaus gesteckt werden, 2026 drei Millionen Euro. 5,5 Millionen Euro sieht der Finanzplan 2026 für die Turnhalle vor. Für den Hochwasserschutz sind 2025 und 2026 je zwei Millionen Euro eingeplant.

Der Rest summiert sich, vom Umbau des alten Feuerwehrhauses über Jugendarbeit, Sportförderung, Betrieb des Hallenbades bis zu Straßensanierungsmaßnahmen, Wasser- und Abwasserkosten. Für die Markplatzumgestaltung sind 2024, 2025 und 2026 jeweils 200 000 Euro disponiert. Nach eingehender Diskussion nickten Glonns Gemeinderäte den Finanzplan trotz mancher Vorbehalte einstimmig ab.

