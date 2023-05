„Leben nicht so, wie wir leben sollten“: Widerstand gegen Windenergie flaut ab

Von: Michael Seeholzer

Auf reges Interesse stieß die Infoveranstaltung über Windräder in der Marktgemeinde Glonn. © Rossmann

Der Bau eines Windrads oder gar mehrerer stößt in der Gemeinde Glonn inzwischen auf großes Interesse. Jetzt wurden mögliche Standorte genannt.

Glonn – Es gibt noch ganz viele ungeklärte Fragen. Aber eines ist sicher: Das Thema Windenergie bewegt die Glonner. Deshalb erschienen am Donnerstagabend etwa 100 Besucher zu einer Informationsveranstaltung des Aktionskreis Energiewende im Pfarrheim. Die wirtschaftlich positiven Erfahrungen mit dem Windrad in Hamberg in der Nachbarkommune Bruck machen offensichtlich Appetit auf eine eigene Bürgeranlage.

Organisator des Abends: Hans Gröbmayr. © Rossmann

An diesem Abend standen sich aber auch Macher und Bedenkenträger gegenüber. Mit von der Partie: Werner Stinauer von der Brucker Betreiberfirma Osterkling GmbH, der auf komplizierte Fragen der Bürger eine einfache Antwort gab: „Es muss wirtschaftlich sein, sonst baut es keiner.“ Unternehmerische Risiken gibt es bei Windradprojekten allerdings. Und die sind gerade am Anfang groß.

Vier Anlagen könnten alle Glonner versorgen

Den Abend moderierte Berthold Färber, Informationen lieferten Beraterin Lea Steiner, der Glonner Gemeinderat Fritz Gerneth (Grüne) und Hans Gröbmayr, Vorsitzender des Aktionskreis Energiewende, der gleich zu Beginn mahnte: „Wir leben so, wie wir nicht leben sollten.“ Durch die Klimaerwärmung würden es weltweit „viel mehr Hitze-Tote werden als Corona-Tote“, warnte er und fügte an: „Ohne Windräder kann weder Glonn noch Bayern künftig seinen Energiebedarf decken.“ Seine Lösung: Vier Anlagen würden ausreichen, um die 5200 Glonner Bürger zu versorgen. Vorteil: Die Kaufkraft bleibt am Ort. Der Flächenbedarf sei dabei viel geringer, als etwa die gleiche Menge von Strom durch Biogasanlagen oder Photovoltaik zu erzeugen.

Was danach kam, war ein Austausch bekannter Argumente, der freilich für einige Fundamentalgegner auch logische Unschärfen enthielt, dann nämlich, wenn der niedrige Wasserstand im Gardasee eine dramatische Folge des Klimawandels, das nasse und viel zu kalte Frühjahr in Oberbayern hingegen als eine reine Wettererscheinung bezeichnet wurde. „Das ist Blödsinn“, meinte ein Besucher. Dass ein Windrad eine um den Faktor 1000 höhere Klimaschutzleistung erbringe, als wenn das dafür abgeholzte Waldstück stehen geblieben wäre, blieb dagegen unwidersprochen.

Nach Vorgaben der Staatsregierung sind im Umkreis von München etwa 400 Windräder angestrebt und notwendig. Derzeit melden die Kommunen potenzielle Standorte. In Glonn gibt es bereits mehrere private Initiativen, eigene Windräder zu errichten. Stinauer steuerte dazu praktische Tipps aus seinen Erfahrungen bei, die er im ersten Genehmigungsverfahren im Landkreis Ebersberg durchlebte und auch durchlitt.

An diesen Orten gibt es Überlegungen für Windräder

In Glonn gibt es mehrere Ansätze im Bereich zwischen Schlacht und Oberpframmern sowie auch nahe Kreuz, Lindach und Kastenseeon. Die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten liegen hier zwischen 5,5 und 5,3 Metern pro Sekunde. „Der Gemeinderat hat noch keinen Beschluss gefasst“, informierte der Grüne Gerneth. Konsens sei aber, „wir möchten keine großen Investoren haben.“ Karl Schweisfurth von den Herrmannsdorfer Landwerkstätten liebäugelt ebenfalls mit einem Windradbau. „Die Kosten für das naturschutzfachliche Gutachten bezahlen wir“, geht er dafür in Vorleistung. Im Januar hätten dazu bereits drei Informationsveranstaltungen stattgefunden, an denen sich insgesamt etwa 100 Personen beteiligten. Eine Gesellschaftsgründung ist noch nicht erfolgt und auch an den anderen Standorten ist bisher nur das Informationsstadium erreicht. „Da gibt es noch massiven Abstimmungsbedarf“, stellte Moderator Färber fest. Die Frage nach dem Entsorgungskonzept taucht immer wieder auf und so war es auch an diesem Abend. „Daran wird noch gearbeitet“, räumte Steiner ein. „Aber ich frage mich immer, wo kommt der Atommüll hin.“ Dafür gab’s den ersten spontanen Applaus des Abends.

Stinauer berichtete, dass für das Windrad in Bruck, wenn es denn in Jahrzehnten ausgedient haben sollte, mit 250 000 Euro Entsorgungskosten kalkuliert wurde. Die Zweifel an der Wirtschaftlichkeit blieben bei einem Teil der Besucher trotzdem bestehen. Andererseits konnte man den gestellten Fragen entnehmen, dass die zu erreichenden Erträge durchaus Interesse weckten.

Gröbmayr hatte zur benötigten Zeitspanne für einen Windradbau eine nette Anekdote auf Lager. Eine Delegation aus Uganda wollte demnach unbedingt eine Exkursion zum Brucker Windrad unternehmen. Dort angekommen, lautete die Frage, wie lange die Genehmigungsphase und wie lange der tatsächliche Bau der Anlage gedauert habe. Gröbmayr meinte: „Fünf Jahre für die Genehmigung und drei Monate für den Bau.“ Die Antwort der Besucher aus Afrika kam prompt: „Bei uns wäre es genau anders herum.“

