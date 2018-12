Duplex-Platz gilt in Glonn nicht mehr als ganzer Stellplatz

Bauherren größerer Projekte, die bisher in der Marktgemeinde mittels Duplexgaragen Parkflächen verdoppeln konnten, können künftig nicht mehr zaubern. Duplexstellplätze werden in Zukunft bei Neubauten in Glonn nur noch mit 0,75 Punkten pro Fläche bewertet.

Glonn – In jüngster Sitzung des Gremiums stimmten die Räte dieser Änderung zu. Die Stellplatzänderung hatte das Gremium bereits in seiner Juli-Sitzung ins Auge gefasst (wir berichteten).

Was bedeutet die Änderung im Detail? Bisher bewertete die Verwaltung nach der geltenden Glonner Stellplatzverordnung beide Flächen (oben/unten) eines Duplexparksystem mit je einem Punkt, so konnte ein Bauherr pro Grundfläche zwei Stellplätze nachweisen. Weil aber manches Duplex-Modell beispielsweise für die großen Geländewagen zu klein ist, steht der Offroader automatisch auf der Straße und belastet die ohnehin enge Parkplatzsituation der Marktgemeinde. „Wenn ein Bauherr künftig zwei Stellplätze nachweisen will, reichen ihm dafür zwei Duplexflächen nicht mehr, eine Duplexfläche wird lediglich mit 0,75 Prozent eines Oberflächenparkplatzes bewertet“, informierte Geschäftsleiter Alois Huber.

Wie funktioniert Duplex? Mittels steuerbarer Plattformen, vergleichbar mit Hebebühnen in einer Autowerkstatt, werden Autos darin gestapelt. Ein Fahrzeug parkt auf der oberen Etage der Garage, ein zweites kann darunter abgestellt werden. Der Fahrer bedient die Anlage über eine Steuereinheit mit einem Schlüssel. Doch die Praxis zeigt: die Zauberei hat einen größeren Haken, der sich auch auf die Glonner Parkplatzsituation auswirkt. Vielen Mietern sind die Stapelplätze nicht geheuer, die auf- und abfahrbaren Parkflächen werden nur ungern oder gar nicht angenommen. Fazit: Noch mehr Autos quetschen sich auf wenige Parkplätze am Straßenrand.

An bereits bestehenden Duplexgaragen lässt sich nicht mehr rütteln. „Die neue Regelung betrifft nur neue Bauvorhaben, alte abgeschlossene Bauanträge sind rückwirkend nicht mehr änderbar“, informierte Huber dazu. Um der Glonner Parkplatznot entgegenzuwirken, war in der Juli-Sitzung eine weitere Idee aufgetaucht: grundsätzlich ein zeitlich befristetes Parken vorzuschreiben oder auch Parklizenzkarten zu verkaufen. Als Lizenz-Flächen sollten Gewerbeparkplätze dienen, die bisher nach Ladenschluss nicht genutzt werden. Die Lizenzkartenidee hatte quer durch die Parteien viel Zuspruch gefunden, ist aber nicht durchführbar. „Die rechtliche Prüfung ergab, dass solche Bereiche erst in größeren Städten mit entsprechend großen Wohnquartieren bei entsprechend starkem Parkraummangel zulässigerweise geschaffen werden können“, informierte Bürgermeister Josef Oswald. „Diese Voraussetzungen liegen für Glonn nicht vor, die Ausweisung solcher Parkräume im Gemeindegebiet von Glonn wäre damit rechtswidrig“, musste er das Gremium enttäuschen. Hat Glonn nicht auch starken Parkraummangel? „Da werden Großstädte wie München oder Wien zum Vergleich herangezogen, diese Not hat die Marktgemeinde nicht“, erklärte Geschäftsleiter Huber.

