Auf der Wunschliste: Eine neue Heimat für die Zukunft

Von: Jörg Domke

Die Freiwillige Feuerwehr Glonn in ihrem Jubiläumsjahr 2022 © Feuerwehr Glonn

Reihebweise gibt es in diesen Wochen Jubiläumsfeiern hiesiger Feuerwehren. In den nächsten Tagen feiert man in Glonn ganz groß.

Glonn – Ziemlich eindringlich warb Kreisbrandrat Andreas Heiß erst vor einigen Tagen im Rahmen des Kreisfeuerwehrtages in Hohenlinden auch bei der Politik darum, die Feuerwehren an der Basis technisch bestmöglich auszustatten. Immer komplizierter werde das öffentliche Leben, immer höher würden damit auch die Ansprüche der Gesellschaft an die Feuerwehrler.

Eine optimale Ausstattung beziehe sich dabei, so Heiß sinngemäß, nicht nur auf die Dienstkleidung und Ausbildungsgrade, sondern selbstverständlich auch auf die Fahrzeuge und, eigentlich naheliegend, die Qualität der jeweiligen Gerätehäuser.

Gute Ausstattung ist absolut erforderlich

Man erzeugt keinen Widerspruch mit der Feststellung, dass das aktuelle Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Glonn längst nicht mehr Standards von heute erfüllt. Vier Jahrzehnte hat es auf dem Buckel. Insbesondere die verkehrliche Lage rundherum mit direkter Nähe zu Schule, Hort und Kindergarten bereitet vielen echte Sorgen. Dazu die engen Gassen, durch die die schweren Fahrzeuge im Einsatz bewegt werden wollen.

Ganz augenscheinlich ist auch die Enge auf dem Gelände und im Haus selber. Beispiel: Laut Vorschrift müssten am Gerätehaus 30 Stellplätze vorhanden sein, real sind es bestenfalls sieben.

Ein Neubau ist politisch keineswegs umstritten, einen Standort bei der OMV-Tankstelle gibt es schon. Die Planungen laufen. Eine feuerwehrinterne Arbeitsgruppe hat längst ihre Arbeit aufgenommen. So, wie es allerorten üblich geworden ist. Die Glonner haben sich bereits Anregungen zum Beispiel in Feldkirchen-Westerham, Laufen, Kirchdorf/Inn, Anzing und Markt Schwaben geholt. Es müsse ja nicht sein, sagt 2. Vorstand Thomas Reichl schmunzelnd, dass wir Fehler der Kollegen übernehmen. An den genannten Standorten hätten die Kameraden im Nachhinein und mit Blick auf den laufenden Betrieb in den Gerätehäusern Positives und Negatives erfahren. Ziel nun ist: Das Negative in keinem Fall kopieren.

Neues Gerätehaus in der Planung

Wann das neue FFW-Haus in Glonn realisiert werden kann, ist noch offen. Der Arbeitskreis jedenfalls ist bereits im dritten Jahr zugange. Und der Optimismus ist ungebrochen. Erst recht heuer, im Jubiläumsjahr 2022.

Doch wie war es damals; 1872? Der Glonner Chronist Pfarrer Niedermair, so heißt es, berichtet über die Geburtsstunde der Glonner Freiwilligen Feuerwehr am 24. Mai 1872. Bereits in den ersten Tagen treten 21 Mann bei. Im Laufe des Jahres sind es bereits 94 Mitglieder.

Heute besteht die aktive Gruppe aus ca. 70 Frauen und Männer und einer Jugendgruppe von 21 Mädchen und Buben ab 14 Jahren.

Jede Zeit hatte ihre Herausforderungen, die in der neuen Chronik, die am kommenden Festwochenende erhältlich sein wird, nachgelesen werden kann. In weiten Teilen stützt sie sich auf die Festschrift, die einst Heimatchronist Hans Obermair zum 125-Jährigen, also vor 25 Jahren, verfasste. Aktualisiert wurde sie zuletzt von Christine und Helmut Moosbauer, Letzterer ein aktiver Feuerwehrler. Die Heftgestaltung hat Alexander Goos übernommen.

Neue Chronik basiert auf einer früheren Festschrift

Entstanden ist ein 64-seitiges Werk mit Festprogramm, Grußworten (auch von Innenminister Joachim Herrmann) und Glückwünschen zum Jubiläumsgeburtstag – mit vielen, vielen Namen und Erinnerungen. Nachzulesen ist dort auch: Die Aufgaben der Feuerwehr veränderten sich stetig. War vor 150 Jahren die Hauptaufgabe das Feuerlöschwesen, so wird die Wehr in heutiger Zeit zu vielfältigen Notrufen alarmiert.

Lesen kann man zwischen den Zeilen, dass das Aufgabenspektrum, auch einer relativ kleinen Feuerwehr, gerade in den letzten 25 Jahren auch immer gewachsen ist. Neben Bränden, Unwettereinsätzen, Verkehrsunfällen kommen längst Wohnungsöffnungen, Unterstützung des Rettungsdienstes, Retten aus Höhen und Tiefen (Absturzsicherung), Personensuche und Gefahrguteinsätze hinzu. Automatische Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen in gewerblichen Objekten und E-Call in modernen Pkw (automatische Alarmierung bei Verkehrsunfällen), aber auch Anrufe von Nachbarn, weil der Rauchmelder in der Nachbarwohnung piepst, sind demnach mittlerweile häufige Gründe für das Ausrücken der Feuerwehr. Pro Jahr verzeichnen die Glonner seit Jahren ca. 100 Einsätze. Und das – ehrenamtlich, zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Den Gründungstag, den 24. Mai, feierte die Feuerwehr Glonn bereits im Rahmen einer traditionellen Maiandacht. Diese wurde vom aktiven Feuerwehrmann und Pfarrer Siegfried Schöpf gehalten und heuer erstmals musikalisch umrahmt vom Damenchor „Jubilate Domino“.

Erinnern an einen tragischen Unfall im Jahr 1976

Diese Maiandacht wird im Andenken an das große Unglück vom 1. August 1976 jährlich in Frauenreuth abgehalten. Seit nun fast 50 Jahren kommen die Feuerwehrkameraden in der Marienwallfahrtskirche zusammen, um zu danken und zu bitten, dass die Gottesmutter auch in Zukunft ihren Schutz gewährt. Bei diesem Unglück ereignete sich ein folgenschwerer Unfall der Feuerwehr Glonn mit einem Tanklöschfahrzeug auf der Rückfahrt von Baiern nach Glonn. Bei der Kurve nach der Abzweigung nach Berganger kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde total zertrümmert. Sieben Feuerwehrleute wurden zum Teil schwer verletzt, einer davon ist querschnittsgelähmt.

Das Festprogramm auf einen Blick

Freitag, 1. Juli:

18 Uhr: Einlass und Festanstich durch den Schirmherrn

20 Uhr: Brettl-Spitzen mit der Couplet AG (Karten bei Rad & Spiel Attenberger und an der Abendkasse oder unter www.feuerwehr-glonn.de), stimmungsvolle Wirtshauslieder in der Tradition der Volkssänger

Samstag, 2. Juli:

18 Uhr: Boarischer Abend mit der Stoabuckl Musi (Eintritt frei)

Sonntag, 3. Juli:

ab 8 Uhr: Empfang der Vereine mit Weißwurstfrühstück

9.45 Uhr: Aufstellung zum Kirchenzug

Außerdem gibt es eine Hüpfburg für Kinder. Jung und Alt können sich am „Biertraglsteigen“ ausprobieren. Die Jugendfeuerwehr bietet verschiedene Aktionen für Kinder an.

Montag, 4. Juli:

18 Uhr: Kesselfleischessen und Festausklang mit der Glonner Musi

