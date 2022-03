Ex-Klimaschutzmanager reißt der Geduldsfaden: Endlich was tun!

Von: Michael Acker

Hans Gröbmayr, nimmermüder Mahner, wenn es um die Energiewende geht. © SRO

Hans Gröbmayr, ehemaliger Klimaschutzmanager des Landkreises und amtierender Vorsitzender des Aktionskreises Energiewende Glonn 2020, reißt der Geduldsfaden. Er fordert ein Sofortprogramm für seine Heimatgemeinde.

Glonn – Hans Gröbmayr, ehemaliger Klimaschutzmanager des Landkreises und amtierender Vorsitzender des Aktionskreises Energiewende Glonn 2020, sagt mit Blick auf die Energiewende: „Wir wissen genug, um handeln zu können, aber wir glauben seit Jahrzehnten, irgendwie davonzukommen. So hören wir seit vielen Jahren Gründe, weshalb Energieprojekte nicht umgesetzt werden können, statt sich auf die Suche zu begeben, wie Projekte gemacht werden können.“ Der Aktionskreis hat nun einen umfangreichen Forderungskatalog zu Sofortmaßnahmen in einen Antrag an den Glonner Gemeinderat verpackt.

Ein Angebot für jeden Glonner Hausbesitzer

So sollen beispielsweise alle Betreiber von Heizzentralen für Wärmeversorgung aufgefordert werden, jedem Glonner Hausbesitzer umgehend ein konkretes Zeitfenster und die Rahmenbedingungen für einen Nahwärmeanschluss zu benennen. Die Betreiber werden zudem aufgefordert, den fossilen Anteil ihrer Brennstoffe offenzulegen und zu minimieren. Grundstücks- und Hausbesitzer mit geeigneten Flächen sollen angehalten und unterstützt werden, PV-Dachanlagen, PV-Freiflächenanlagen und Windenergieanlagen, letztere idealerweise als Bürgerenergieanlagen, zu bauen.

Doch damit nicht genug: Der Aktionskreis Energiewende Glonn 2020 will, dass der Marktgemeinderat Rahmenbedingungen schafft, das Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt am Verkehr in der Kommune teilnehmen können. Bürger und Unternehmer sollen aufgefordert und unterstützt werden, sich an der Dekarbonisierung der Energieversorgung von Glonn und einem sparsamen Umgang mit Ressourcen zu beteiligen. Gröbmayr betont, dass der Beschluss „nicht ohne personelle Aufstockung der Verwaltung“ umsetzbar sei. Deshalb solle baldmöglichst eine förderfähige Stelle eines Klimaschutzmanagers für Glonn geschaffen werden.

Entwicklungen der letzten Wochen bestärken Aktionskreis

In den dramatischen Entwicklungen der letzten Wochen sieht sich der Arbeitskreis in seinen Forderungen bestärkt. Diese ließen keine Wahl: „Wenn wir in Freiheit und Wohlstand leben und überleben wollen, muss die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sofort beendet werden. Dazu müssen alle Möglichkeiten Energie zu sparen und effizient zu verwenden, genutzt werden“, heißt es in der Antragsbegründung. Zudem müsse der Anteil weiterhin benötigter Energie regenerativ erzeugt werden. Glonn habe als Flächengemeinde alle Möglichkeiten, hier seinen notwendigen Beitrag zu leisten.

„Diese Transformation muss jetzt passieren. Die Rahmenbedingungen sind so, dass mutige Politik Projekte umsetzen kann und dass ein Verschieben irreversible Folgen hätte“, sagt der Aktionskreis.

