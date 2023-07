Fesselnde Spionagestory: Drehbuchpreis für Glonner Autorenteam

Von: Sabine Heine

Alice N. York und Niall MacRoslin haben sich eine lobende Erwähnung beim Screenwriting Award erschrieben. © Privat

Das Glonner Autorenteam Alice N. York und Niall MacRoslin hat sich mit seiner spannenden Spionagestory in den USA einen Drehbuchpreis erschrieben.

Glonn – Die Glonner Autorin Alice N. York und ihr schottischer Co-Autor Niall MacRoslin erhielten im Juni diesen Jahres eine Anerkennung aus New York für die Geschichte ihres Spionageromans Projekt Black Hungarian. Nach der Einladung zur Teilnahme an einem Drehbuch-Wettbewerb reichte die Autorin eine Zusammenfassung des Romans als Filmidee ein. Ihr Co-Autor und sie erhielten auf Anhieb eine „Lobende Erwähnung“ von den New York Screenwriting Awards in der Kategorie Best Feature / TV Pilot Zusammenfassung, teilt der Verlag Capscovil aus Glonn mit.

Der Wettbewerb sei international ausgerichtet und wird einmal im Quartal von einer renommierten New Yorker Agentur für kreatives Schreiben veranstaltet.

Die Entstehungsgeschichte zu dem Roman ist ungewöhnlich: Vor zehn Jahren nahm die Autorin an einer Elektroauto-Rally von Wien quer über die Alpen nach Zürich teil, um daraus Inspiration für einen Spionageroman zu ziehen.

Geschichte mit biografischem Hintergrund

Zusammen mit ihrem Co-Autor entwickelte sie eine fiktive Geschichte, in der auch viele Erfahrungen ihrer fast 20-jährigen beruflichen Vergangenheit in der Automobilindustrie reflektiert wurden.

Die Story wird aus sechs verschiedenen Blickwinkeln erzählt und viele tatsächliche Ereignisse während der Rally sowie Informationen rund um Industriespionage, Elektromobilität und IT-Sicherheit sind einflossen.

Pioniere, die an der Rally meist in eigens umgebauten Fahrzeugen teilnahmen – damals gab es fast keine Serienfahrzeuge von Automobilherstellern, erklärten sich bereit, als Vorbild für die Figuren zu dienen. Dabei hatten sie keinen Einfluss darauf, welche Rolle ihnen das Autorenteam zuteilen würde. Es gab nur die Zusicherung, dass keine echte Person als Psychopath enden würde.

In Deutsch und in Englisch geschrieben

Die Autoren schrieben parallel in deutscher und englischer Sprache, so dass beide Fassungen im August 2014 gleichzeitig veröffentlicht wurden, ohne eine Übersetzung zu sein.

Die Ebersberger Zeitung schrieb damals: „Nicht nur Technik-Freaks werden bei dieser spannenden Lektüre auf ihre Kosten kommen – so viel steht fest.“ Experten aus der Industrie bezeichneten den Roman als „absolut (und vielleicht deswegen erschreckend) glaubwürdig“ mit einer „genialen Handlung“.

Informationen, die seit Veröffentlichung immer wieder ans Licht kommen, zeigen, dass Fiktion und Realität tatsächlich nahe beieinander liegen können. Das Autorenteam nimmt aktuell an einem weiteren, internationalen Wettbewerb teil, dessen Ergebnisse im Spätherbst bekannt gegeben werden sollen.

Projekt Black Hungarian: Spionage ist kein Spiel für Anfänger Eine neue, bahnbrechende Technologie für Elektrofahrzeuge soll unerkannt in einem Feldversuch getestet werden. Die WAVE Trophy – eine 10-tägige Expedition mit alpinen Herausforderungen – bietet die perfekte Tarnung dafür. Skrupellose Gegner setzen alles daran, um die Technologie in ihre Hände zu bringen. Zu viel steht für sie auf dem Spiel, sollte der Test erfolgreich verlaufen. Plötzlich ist die WAVE mehr als nur eine Expedition...

Der Rest ist spannendes Leseabenteuer.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.