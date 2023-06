Hauptstraße wochenlang dicht: Glonn droht Baustellen-Ausnahmezustand

Von: Josef Ametsbichler

Viel Verkehr läuft über die sanierungsbedürftige Glonner Hauptstraße, hier das Nadelöhr am Marktplatz. © sro

Eine längere Verkehrsblockade blüht der Gemeinde Glonn im Sommer: Die wichtigste Straße im Ort wird komplett gesperrt und saniert.

Glonn – Straßenbauarbeiten blockieren bald den gesamten Ortskern in Glonn, und das mindestens zwei Wochen lang. Im August wird die Hauptstraße, Verkehrsarterie des Orts, zur Großbaustelle. Die anstehende Vollsperrung bestätigen auf EZ-Anfrage die Gemeinde und das zuständige Staatliche Bauamt Rosenheim. Bei den Anliegern löst die Nachricht gemischte Gefühle aus. „Wir kommen eh nicht aus“, sagt etwa Markus Steinberger, Gastronom und Vorsitzender des Gewerbeverbands mit fatalistischem Gleichmut. Die Ortsdurchfahrt braucht von West bis Ost eine neue Asphaltdecke. Der Sanierungsbedarf ist unumstritten.

Glonn wird Baustelle: Pendler und Anlieger müssen sich auf Vollsperrung einstellen

Klar ist auch: Pendlern und Anliegern, die nach oder durch Glonn müssen, drohen in der Zeit vom Mittwoch, 16. August, bis Dienstag, 29. August, weite Umwege und Schleichverkehr. Das örtliche Gewerbe, speziell Läden direkt an der Staatsstraße 2079 quer durch den Ort, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. „Einige werden da Betriebsurlaub machen“, vermutet Bürgermeister Josef Oswald (CSU).

Rot markiert ist die Baustelle, die den ganzen Ortskern von Ost nach West durchzieht. © Kartendaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Anliegerverkehr Hauptstraße Glonn: Feste Regelung nur für den Rettungsdienst

Offizielle Ausnahmen von der Vollsperrung werde es nur für den Rettungsdienst geben, kündigt die Gemeinde an. Will heißen: keine Beschilderung „Anlieger frei“. Von der Kreuzung Bahnhofstraße im Osten bis zur Gabelung am Edeka bleiben offiziell nur die Gehwege offen. Doch es gibt Schlupflöcher. „Der Anliegerverkehr wird aufrecht erhalten“, verspricht Stefan Leitner vom Staatlichen Bauamt. Das müsse dann aber weitgehend in spontaner Abstimmung mit der Baufirma erfolgen. Zwischenzeitlich werde stundenweise kein Durchkommen sein, kündigt er an. Vorab werde das Amt die Anlieger per Wurfzettel informieren. Auch für die Müllabfuhr ist eine spontane Lösung angekündigt.

Großbaustelle in Glonn: Durchgangsverkehr wird weiträumig umgeleitet

Der Durchgangsverkehr soll laut der Behörde die Gemeinde im Ringverkehr nördlich und südlich umfließen; „relativ komplex“, so Leitner, dort Bereichsleiter Straßenbau. Busse Richtung München werden vom Parkplatz an der Geschwister-Scholl-Straße statt vom Bahnhofsplatz verkehren, Richtung Osten wird die Fuggerstraße Endstation, so Oswald.

Einen Lichtblick hat Straßenbauchef Leitner noch parat: Zunächst habe sein Amt eine Bauzeit von fast drei Wochen, vom 7. bis 25. August, abgesteckt. „Das war mir zu lang, wir wissen, dass da viel Verkehr läuft.“ Deshalb nun der Zeitraum 16. bis 29. August „Das sollten wir schaffen“, so Leitner. Außer, das Wetter durchkreuzt den Plan.

