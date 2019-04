Breitband: Ganz Glonn wird umgegraben

Der Bürgersaal in Glonn brechend voll. Es geht um ein Mammut-Projekt: der Breitbandausbau in der Gemeinde. Anfang Mai sollen die Tiefbauarbeiten beginnen.

Glonn – Bürgermeister Josef Oswald eröffnet den Abend mit einer radikalen Botschaft: „Der ganze Ort wird umgegraben“.

1361 Gebäude, mit fast 2000 Haushalten, sollen mindestens bis zur Grundstücksgrenze mit Highspeed-Internet ausgestattet werden, sagt Stefan Pfleger, Projektmanager bei Deutsche Glasfaser, dem Bauherrn des Riesenprojekts.

Tiefbau dauert 25 Wochen

25 Wochen soll der Tiefbau dauern, so Pfleger, in drei Baukolonnen. Anfang Mai soll’s losgehen. Zunächst werden Glasfaserkabel vom Hauptverteiler zu den Grundstücken vergraben, mit dem sogenannten Trenching-Verfahren. Dabei wird mit einer Art Kreissäge ein 15 Zentimeter breiter und bis zu 60 Zentimeter tiefer Schlitz in den Boden gefräst. 100 Meter am Tag würden sie so schaffen, meint Pfleger.

Auch interessant: Breitband: Wettstreit um Tegernau

Dann sollen die Kabel ins Haus geführt werden. Die Lehrrohrwege im Haus müssen Eigentümer selbst vorbereiten. Die ersten Haushalte können im dritten Quartal 2019 mit Highspeed-Internet rechnen.

Lesen Sie auch: Seit 60 Jahren unzertrennlich, Glückwunsch!