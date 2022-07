„Ich halte nichts von Ruhestand“: Diese Frau unterrichtet mit 75

„Sobald jemand im Klassenzimmer am Tisch sitzt oder vor der Tafel steht, wird er wieder zum Schüler“: Elisabeth Schinköth (75) beim Deutschunterricht für Geflüchtete aus der Ukraine.

Ukrainer lernen bei ihr Deutsch

Elisabeth Schinköth gibt mit 75 Jahren in Glonn ukrainischen Geflüchteten Deutschunterricht. Von Ruhestand hält die pensionierte Lehrerin nichts. Ihre Aufgabe sei unheimlich befriedigend, sagt sie.

Glonn – „Geht’s?“ , fragt Elisabeth Schinköth Igor, als dieser mit dem Kinderwagen versucht, die Treppe zum Deutschunterricht in der Glonner Grundschule hochzukommen – und erntet verwunderte Blicke. Denn bisher kannte der aus der Ukraine geflüchtete junge Mann von ihr nur die Formulierung „Wie geht’s?“. Kaum hat die pensionierte Deutschlehrerin es ihm erklärt, kommt ihre Kollegin Marille Pliquett, ebenfalls mit dem Kinderwagen, die Treppe hoch. Sofort fragt Igor: „Gehts’s?“ und blickte mit stolzem Lächeln zu Schinköth.

Deutschlehrerin im Glonner Helferkreis

Kleinigkeiten wie diese sind es, die die 75-Jährige jedes mal wieder strahlen lassen: „Es ist unheimlich befriedigend und macht unglaublich Spaß etwas weiterzugeben“, erzählt sie. Sie ist eine der ehrenamtlichen Deutschlehrerinnen des Glonner Helferkreises, welche unter der Woche spätnachmittags rund 20 Geflüchteten aus der Ukraine Deutsch beibringen.

Heute sieht sie jedoch nur nach dem Rechten, bevor sie an ihre Glonner Kollegen Marille Pliquett, eigentlich Grundschullehrerin in Elternzeit, und Vasco Kintzel, Grafikdesigner, übergibt. Thema des Tages: „Datum“. Gemeinsam sprechen die Schüler die Monatsnamen nach und nach durch. „Nicht Marz, März“, erklärt Pliquett Schüler Igor in der ersten Reihe. Nickend versucht er es noch einmal, bis es klappt.

Die geflüchtete Irina in der letzten Reihe wird heute 36 Jahre alt. Klar, dass deshalb gleich gezeigt wird, wie man anderen in deutsch gratuliert. Außerdem ist es eine super Übung, die anderen zu fragen, wann sie Geburtstag haben. Begeistert teilen sich die Schüler auf und fragen sich in deutsch gegenseitig die Geburtsdaten ab.

Vor allem praktische Situationen werden geübt

Allem voran praktische Situationen sind es, welche die Geflüchteten interessieren. Wenn sie etwa bemerken, dass ihnen die Supermarktkassiererin den Preis zu schnell sagt, dann werden im Unterricht noch einmal die Zahlen geübt. Grob orientiert sich der Unterricht an dem Thannhauser Modell, erstellt für Laiendozenten, die damals vorrangig den syrischen Flüchtlingen deutsch beibringen sollten, erklärt Kintzel. „Aber wir gehen keinem bestimmten Lehrplan nach“, ergänzt Schinköth. Stattdessen versuchen sie den Ukrainern das beizubringen, was sie am meisten interessiert.

Obwohl Schinköth schon lange in Pension ist, hat sie das Lehrersein nie ganz aufgegeben: „Ich habe drei Enkel, da habe ich schon mein Tun, und ich wohne in einem Haus mit vielen Kindern aus Kroatien oder Serbien, denen ich bis jetzt zur Schulaufgabe Nachhilfe gegeben habe“, erklärt sie. Als sie dann vom Glonner Helferkreis und deren Suche nach Deutschlehrern für Ukrainer erfuhr, war sie sofort Feuer und Flamme: „Von Ruhestand in dem Sinne halte ich nicht viel, vor allem, wen man dann so eine Möglichkeit hat.“

Vor drei Jahren von Sachsen-Anhalt nach Glonn gezogen

Vor drei Jahren war Schinköth von Sachsen-Anhalt nach Glonn gezogen. Dort hatte sie bis zur Rente Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, allem voran für die damaligen Aussiedler der 1990er Jahre. Dass sie als Kind noch russisch gelernt hatte, erweist sich nun als großer Vorteil, schließlich beherrschen die meisten Ukrainer die Sprache ebenso. Das helfe nicht nur im Unterricht, sondern auch darüber hinaus: „Das ist auch super für private Gespräche, denn sie möchten sich auch unbedingt mitteilen und austauschen.“

Doch sobald die Themen ein wenig kniffliger werden, wie etwa deren Erfahrungen daheim, inklusive der Angst vor Bombenangriffen und der Kriegssituation, käme das „Konversationsrussisch“ schnell an sein Ende. Darum drücken die Geflüchteten nun wieder gemeinsam die Schulbank. Das Alter spielt dabei laut Schinköth kaum eine Rolle, von frisch 18-Jährigen bis hin zu Rentnern ist alles dabei „Sobald jemand im Klassenzimmer am Tisch sitzt oder vor der Tafel steht, wird er wieder zum Schüler“, resümiert sie und lächelt ihrer Klasse zu.

