Es geht wieder los in Glonn: Countdown zum Dorffest läuft

Georg Brunnhofer, Vorstand des Glonner Dorffestvereins (vorne links) und Gregor Schlederer, Geschäftsführer von Wildbräu (vorne rechts), bei der Bierprobe, mit Mitgliedern des Glonner Dorffestvereins © Dorffest-Verein

Nach zweijähriger Corona-Pause findet das Glonner Dorffest Ende Juli endlich wieder statt. Von Open Air Party bis zum Kinderfest ist einiges geboten.

Glonn – Vom 29. Juli bis einschließlich 1. August ist es endlich wieder soweit – Glonn lädt Besucher zum Feiern ein. Bereits seit mehreren Monaten plant und organisiert der Dorffestverein, um das alljährliche Dorffest nach zweijähriger Corona-Zwangspause auf die Beine zu stellen.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 29. Juli, um 19 Uhr, ganz traditionell, mit dem Festanstich durch Bürgermeister Josef Oswald. Ab 21 Uhr ist Open-Air-Party, bei der in diesem Jahr die Band „Born Wild“ für Tanzlaune und gute Stimmung sorgen wird. Die Open-Air-Bar trägt sicherlich das Ihre dazu bei.

Am Samstag, 30. Juli, wird ab 14 Uhr beim Kinderfest auch für die jüngeren Dorffestbesucher ein vielseitiges Programm geboten. Beim Bayerischen Abend ab 19 Uhr spielt die Glonner Musi auf. Ebenso darf man sich auf den Auftritt der Plattlergruppe der Trachtler freuen. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des ASV findet am Dorffestsonntag, 31. Juli, ein Festumzug sowie um 10:00 Uhr ein feierlicher Gottesdienst am Sportplatz statt (bei schlechtem Wetter in der kath. Pfarrkirche). Beim anschließenden Frühschoppen darf die Glonner Musi nicht fehlen. Ab 13.30 Uhr können Freunde, Vereine, Firmen und Hobbymannschaften ihr Können beim Human-Kicker-Turnier unter Beweis stellen. Benötigt werden fünf Spieler und maximal zwei Auswechselspieler. Die Teilnahme ist für jeden ab 16 Jahren möglich, nach vorheriger Anmeldung, bis 17. Juli, unter www-dorffest-glonn.de.

Das Tanzbein kann dann ab 19 Uhr wieder geschwungen werden, wenn „de lustigen Bergler“ für den richtigen Rhythmus sorgen. Rhythmisch geht es sicherlich auch bei den Auftritten der Rock’n’Roll-Gruppe des ASV sowie der HipHop-Gruppe des WSV zu.

Auch in diesem Jahr wird es Dorffestmeisterschaften geben, bei denen jeder seine persönlichen Stärken mit denen der Anderen messen kann.

Zum Abschluss des Dorffestes am Montag, 1. August, steht wie gewohnt, Kesselfleisch auf der Speisekarte. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Glonner Musi, die bestimmt auch am letzten Abend ein Garant für gute Laune sein wird, ebenso wie die Bergangerer Goaßlschnalzer. Neben der Siegerehrung der Dorffestmeisterschaften findet an diesem Abend auch die Verlosung der Preise statt, die auch heuer von verschiedenen Glonner Geschäftsleuten zur Verfügung gestellt werden.

Selbstverständlich kommt während des Dorffestes das leibliche Wohl der Besucher nicht zu kurz. Dafür ist mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot gesorgt, verspricht die Kolpingfamilie, die in diesem Jahr für die Organisation zuständig ist. Vom guten Geschmack des Festbieres konnten sich Mitglieder des Dorffestvereins bei einer Bierprobe, zu der Gregor Schlederer, Chef der Grafinger Brauerei Wildbräu, eingeladen hatte, überzeugen.