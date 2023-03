„Bekomme mehr zurück, als ich geben kann“: Jutta Gräf brennt fürs Ganztags-Ehrenamt

Von: Josef Ametsbichler

Ein Lieblingsort von Jutta Gräf sind die Galerieräume in der alten Klosterschule. Die 71-Jährige ist Glonner Kulturbeauftragte – und viel mehr Man braucht einen langen Atem und muss manchmal aus der Haut fahren, dass sich was tut. Jutta Gräf © sro

Bei Jutta Gräf laufen in Glonn quasi alle Fäden zusammen, die nicht schon der Bürgermeister in der Hand hat. Offiziell ist die 71-Jährige Kulturbeauftragte der Gemeinde. Eigentlich ist sie Vollzeit-Ehrenamtliche – für Asyl, Senioren, Jugend, Kultur und alles, wo sonst eine helfende Hand gesucht ist.

Glonn – Wer Jutta Gräf in ihrem Büro kennengelernt hat, erlebt eine Überraschung, sobald sie es verlässt. Die Glonner Gehsteige spult die 71-Jährige unter ihren Füßen so zügig ab, dass der unvorbereitete Begleiter schauen darf, dass er hinterherkommt. Dabei verströmt sie weder Hektik noch Eile. Nur das Gefühl, dass sie gern da ankommen möchte, wo sie noch nicht ist.

Diese zugrunde liegende Zielstrebigkeit übersieht man bei der Kulturbeauftragten leicht. Gräf gestikuliert wenig und lächelt viel. Sie spricht leise – und noch leiser, wenn sie merkt, dass sie in den Mittelpunkt des Geschehens rücken könnte.

Kulturbüro Glonn: „Eigentlich wollte ich nur einen Briefkasten“

Dabei ist sie da längst angekommen, auch wenn das nicht immer so auffällt. An ihrer Bürotür im zweiten Stock des Glonner Rathauses, in einem stillen Korridor zwischen großem und kleinen Sitzungssaal, pappen Aufkleber für Bienenschutz und gegen Rechts. Dahinter macht die ehemalige Arzthelferin seit 20 Jahren ihren Minijob als Kulturbeauftragte des Marktes Glonn. Mehr geht rechtlich nicht, weil sie schon die dritte Periode für die SPD im Gemeinderat sitzt und nicht fest im Rathaus angestellt sein darf. „Eigentlich wollte ich nur einen eigenen Briefkasten“, sagt sie.

Doch die Glonner Oberen werden sich etwas dabei gedacht haben, der Minijobberin Gräf ein eigenes Kulturbüro einzurichten. Immerhin laufen in dem Zimmerchen, wo der Aktenschrank kaum Platz zum Umfallen hat, noch viele Fäden mehr zusammen. Das Telefon klingelt. „Kulturbüro Glonn, Grüß Gott!“, meldet sich Gräf. Dann lauscht sie, bevor sie sagt: „Wenn nichts dazwischenkommt, bin ich dabei.“ Es steht eine Ortsbegehung in Sachen Rollstuhl- und Kinderwagen-Tauglichkeit an, darauf hat sie tags zuvor schon jemand bei der Tafel angesprochen, beim „Glonner Tisch“. Auch da hilft sie mit.

Ehrenamt in Glonn: Jutta Gräf engagiert sich für Junge, Alte, Hiesige und Auswärtige

Gräf ist außerdem Seniorenbeauftragte des Gemeinderats, Vorsitzende des Kulturvereins, leitet den örtlichen Helferkreis Asyl und ist Geschäftsführerin des Fördervereins „KiJuFa“, der sich um Kinder, Jugendliche und Familien kümmert. Es gibt quasi kein soziales Thema in der Gemeinde, bei dem Jutta Gräf nicht die richtige Anlaufstelle wäre. „Die Aufgaben vermischen sich“, sagt sie.

Viel findet im Stillen statt

Wer Gräf nie getroffen hat, gerät in Versuchung, sie bei so vielen Aufgaben für eine Gschaftlerin zu halten. Sie gschaftelt aber nicht, sie macht lieber, und das oft im Stillen. Dafür gibt es die Nachmittage. Wenn sie ihr kleines Halbtagsbüro zusperrt und Schulkindern bei den Hausaufgaben und Geflüchteten beim Ausfüllen von Formularen hilft – oder sie nach Kulbing fährt, wo sie in der gemeinnützigen Kleiderkammer erschwinglich Klamotten kaufen können. „Dann bin ich untergetaucht“, sagt sie darüber, dass sie unterwegs keine E-Mails liest und ungern ans Handy geht. Der nächste Vormittag kommt bestimmt, dann ist ihr Büro wieder auf, der Computer an, das Telefon besetzt.

Irgendwie ist sie ins Vollzeit-Ehrenamt so reingerutscht, die gebürtige Frankfurterin. Ende der 1970er zog sie in die Region, über einen Keramikkurs kam sie zum Kulturverein, erzählt sie. Ließ sich erst fürs Schriftführerinnen-Amt, dann zur Vorsitzenden überreden. Eins kam zum anderen. „Ich arbeite gerne mit Menschen“, wagt sie einen Erklärungsversuch für ihre Ämterhäufung. Dann sagt sie: „Ich bekomme mehr zurück, als ich geben kann. Das macht mich zufrieden.“

Sanierte Klosterschule Glonn: ein Lieblingsort

Gräf ist die paar Minuten hinüber zur ehemaligen Klosterschule marschiert. Der sanierte Bau, der in den 1970ern fast abgerissen worden wäre, ist einer ihrer Lieblingsorte. Vorm Hineingehen eilt sie auf ein Brautpaar zu, das am Eingang auf seinen Trauungstermin wartet. Sie schüttelt Hände, spricht Glückwünsche aus und strahlt mit Braut und Bräutigam um die Wette. Die Leute kennt sie nicht, freut sich aber für sie, als ob.

Im Innern, zwischen weiß gestrichenen, kahlen Wänden, die Kinderkrippe nebenan und das Heimatmuseum ein paar Treppen höher, freut sich Gräf sichtlich, dass es das historische Haus noch gibt. Bald soll hier wieder eine Kunstausstellung einziehen. „Die Leute könnte man einzeln in die Klosterschule tragen“, sagt sie über das manchmal verhaltene Interesse der Glonner an dem kulturell-architektonischen Schmuckbau.

SPD-Gemeinderätin ohne Parteibuch: „Man braucht einen langen Atem...“

Die langjährige Gemeinderätin will sich selber keine direkten politischen Erfolge auf die Fahnen schreiben. Aber dass die Glonner diese Sanierung gemeinsam hingebracht haben, das freut sie. „Wir zerfleischen uns nicht“, kommentiert sie das unterm Strich harmonische Politik-Klima in der Gemeinde. Da hält sich auch für eine Sozialdemokratin der Frust in Grenzen. Wobei sie gar kein SPD-Parteibuch hat und die freie Abstimmung zur Bedingung gemacht hat: „Fraktionszwang, das kann ich nicht.“ Ihr Sohn habe sie als Kind einmal über die SPD gefragt: „Mama, warum gehst du zu denen? Da kannst du ja nichts werden!“ Und Gräf bekennt heute: „Man braucht einen langen Atem und muss manchmal aus der Haut fahren, dass sich was tut.“ Ihr Sohn sei heute übrigens bei der ödp.

Die Tochter ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt, lebt mittlerweile wieder selbstständig. Jutta Gräfs Mann Klaus ist vor rund zehn Jahren überraschend gestorben. Mit ihren Schicksalsschlägen hält sie nicht hinterm Berg, macht aber keine großen Worte dazu. „Die Leute wissen das“, sagt sie nur.

Lesen und Reisen: Dabei entspannt sie sich

Momentan ist ihre Hand nach einer OP bandagiert, Gräf wartet darauf, dass sie wieder Radeln kann, so ist sie meistens im Ort unterwegs. „Da bekommt man am meisten mit“, sagt sie. Es kann aber sein, dass die 71-Jährige irgendwann nicht mehr ganz so oft auf Ehrenamts-Mission gesichtet wird, sondern das Feld zunehmend ihren Nachfolgerinnen – Mehrzahl – überlässt. „Ich will mehr Zeit haben“, sagt sie. Aus der örtlichen Bücherei leiht sie sich gerne Biografien aus, um aus Anderer Leben zu erfahren, „wie die das auf die Reihe gekriegt haben“. Der Lebenslauf von Herrmann Hesse faszinierte sie so sehr, dass sie seinen Spuren bis ins schweizerische Engadin nachreiste und sich das von dem Schriftsteller so innig geliebte Hochtal erwanderte. Das Reisen, noch so ein Hobby.

„Man muss nicht so weit weg“, sagt Gräf, die zwar schon Kolumbien, aber auch viel in Deutschland und Italien gesehen hat. Irgendwie kreist sie doch immer wieder zurück nach Glonn, wo sie schon lange keine Zuagroaste mehr ist. Sie sagt: „Freiwillig würde ich von hier nicht weggehen.“

