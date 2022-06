Glonner Ortsentwicklung: Verpasste Chance oder gar kein Problem?

Von: Josef Ametsbichler

Für neue Leitungen wird die Lena-Christ-Straße im Herzen von Glonn derzeit umgepflügt. Die Grünen sehen darin eine Chance, die Straße so zu gestalten, dass Fußgänger und Radfahrer davon profitieren. © Privat

Glonn debattiert über die Lena-Christ-Straße: Wird hier eine Chance vertan, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen? „Ja“, sagen die Grünen. Bürgermeister Josef Oswald (CSU) hält dagegen.

Glonn – Eine verpasste Chance für Glonn fürchten die örtlichen Grünen in der Lena-Christ-Straße. Dort, mitten im Ort, wird gerade für neue Leitungen umgepflügt – ein Anlass um einen größeren Wurf in Sachen Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit zu versuchen, findet etwa Grünen-Gemeinderätin Stefanie Kintzel: Ihre Fraktion wünscht sich breitere Gehwege ohne hohe Bordsteine und eine schmalere Fahrbahn, um einen Verkehrsraum ohne vollständig zueinander abgegrenzte Flächen zu schaffen, in dem Fußgänger und Radfahrer gleichberechtigt mit Autos und Lkw unterwegs sein können.

Grüne sehen „rückwärtsgewandtes“ Denken

Der motorisierte Verkehr müsse durchkommen, klar. Aber: „Je angenehmer die Straße zu befahren ist, umso schneller wird gefahren.“ Damit laufe dieser wichtige Teil der Ortsmitte in Gefahr, statt eines Schmuckstücks unangenehm und gefährlich für die sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmer zu bleiben. Zwar gebe es ob der Enge nicht viel Gestaltungsspielraum. Deswegen müsse man aber „nicht so rückwärtsgewandt, wie es jetzt gemacht wird“, agieren.

In einer Pressemitteilung nach der jüngsten Gemeinderatssitzung bedauert die Grünen-Fraktion, dass der übrige Gemeinderat ihren Vorschlag abgelehnt hat, für 5798 Euro einen Landschaftsplaner in die Gestaltung der Lena-Christ-Straße einzubeziehen – „obwohl es die Chance gewesen wäre, über die reine Verkehrsplanung hinaus einen lebenswerten städtischen Raum zu gestalten“.

„Leider ist es im Glonner Gemeinderat noch nicht angekommen, dass die Zeiten der Vorherrschaft des Autos im Straßenraum vorbei sind, und zwar zu einer Gestaltung, die alle Nutzer*innen des öffentlichen Freiraums gleichermaßen berücksichtigt“, so die Grünen weiter. „Es hätte auch ein erster Baustein im gerade entstehenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) in Glonn sein können, das sich u.a. zum Ziel gesetzt hat, die wichtigen öffentlichen Räume wie Lena-Christ-Straße, Marktplatz und Bahnhofsplatz für alle attraktiv umzugestalten.“

Bürgermeister verteidigt Gemeinderat gegen Kritik

Bürgermeister Josef Oswald (CSU) verteidigt das klare Mehrheitsvotum des Gemeinderats gegen diese Kritik. „Irgendwann muss man der Realität ins Auge sehen“, sagt er. Aus rechtlicher Sicht brauche es eine fünf Meter breite Fahrbahn, deshalb werde es stellenweise für den Gehweg zu eng, um ihn höhengleich mit der Fahrbahn auszuführen. „Da müssen die Fußgänger geschützt werden“, begründet er, dass es etwa in einer schlecht einsehbaren Kurve einen hohen Randstein an den schmalen Gehweg brauche. „Mit diesem Nadelöhr müssen wir leben.“

Als Gefahrenstelle sieht Bürgermeister Oswald die Lena-Christ-Straße nicht. „Wir haben dort kein Geschwindigkeitsproblem“, sagt er über die Strecke Richtung Adling, auf die auch zwei Handwerksbetriebe angewiesen sind. Das liege an parkenden Autos, die fast immer am Straßenrand stünden. Das solle auch so bleiben. Die Notwendigkeit für einen Landschaftsplaner sieht Oswald nicht. Eine Bepflanzung etwa sei an der Straße wegen der Enge und darunterliegender Leitungen unmöglich.

