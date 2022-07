Millionen-Projekt am Kupferbach: Glonner will 100 Haushalte mit günstiger Solar-Nahwärme versorgen

Von: Josef Ametsbichler

Ein Mann und seine Freifläche: Im Kupferbachtal will Unternehmer Josef Pongratz das zweite Solarthermie-gestützte Nahwärmenetz Südbayerns bauen – mit Kollektoren auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern. © Stefan Roßmann

Eine Freiflächen-Solarthermie-Anlage in Glonn soll über 100 Haushalte mit Nahwärme versorgen. Es ist ein bayernweit fast einzigartiges Vorhaben - mit einem ganz nahen Vorbild.

Glonn – Josef Pongratz steht an einem goldgelben Getreidefeld im Kupferbachtal bei Glonn und schaut über die Ähren hinweg in die Zukunft. Vor seinem geistigen Auge reihen sich auf einer Erhebung im Feld dunkelblaue Modulreihen aneinander. Von dem Acker direkt am Naturschwimmbad Wiesmühle aus will der dort ansässige Sägewerksbesitzer mehr als 100 Haushalte im Glonner Süden mit Nahwärme aus Sonnenenergie versorgen – von der Kupferbachsiedlung rund um Schmiedberg bis über die Mattenhofener Siedlung und die Wiesmühle hinab zur abgelegenen Waldsiedlung. „Nachhaltig ist, wenn ich bei der Wärmeerzeugung kein CO 2 produziere“, sagt er und hängt die Daumen in der grauen Arbeitslatzhose ein. Echte Pioniere tragen selten einen Anzug.

Solarthermie und Hackschnitzel: Gemeinde Glonn signalisiert Zustimmung

Am Dienstag hat die Gemeinde Glonn einstimmig Pongratz’ Planungs-Antrag für das Nahwärmenetz durchgewunken. Vor hat er eine Kombination aus Hackschnitzeln und Solarthermie (keine Photovoltaik!) von der Freifläche, wie es sie in ganz Südbayern nur ein weiteres Mal gibt: ebenfalls im Landkreis, in der Nachbargemeinde Moosach. Anders als dort will der Sägewerksbesitzer übers Jahr gerechnet nicht nur 25 Prozent, sondern um die 40 Prozent des Wärmebedarfs aus der Solarthermie decken. Dann winken rund 40 Prozent staatliche Förderung für die Investitionskosten im Millionenbereich, erklärt er. Den Rest will der gelernte Sägewerksmeister im eigenen Heizwerk aus selbst produzierten Hackschnitzeln erzeugen: „Die gesamte Produktion, Lagerung und Erzeugung läuft bei uns.“

Ein Schaf weidet unter der 2019 in Betrieb genommenen Solarthermie-Nahwärmeanlage in Moosach. © Stefan Roßmann

Nachhaltige Nahwärme in Glonn: Unternehmer sieht sich bürokratischen Hürden gegenüber

Gerade laufe eine Machbarkeitsstudie, während er sich an den behördlichen Hürden abarbeite. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte jüngst bekanntlich über die Erneuerbaren Energien, ihr Ausbau sei „im überragenden öffentlichen Interesse“. Josef Pongratz (45) sagt: „Die Erneuerbaren Energien kommen beim Baurecht noch nicht an.“ Anders als in Österreich werfe hierzulande die Bürokratie jenen, die etwas für die geforderte Energiewende tun wollten, eher Knüppel zwischen die Beine, als diese wegzuräumen.

Von dem rund 10 000 Quadratmeter großen Acker kommen ihm zufolge nur rund 4000 Quadratmeter für die Anlage infrage – anderswo spiele das Landratsamt nicht mit, weil es sich um Überflutungsgebiet handle und Anbindung an den Ort nicht gegeben sei. Glonns Bürgermeister Josef Oswald (CSU) sagt: „Das Ganze ist eine sinnvolle Sache, der Standort gefällt nicht allen.“ Größerer Widerstand sei ob der Vorteile nicht zu erwarten.

Vorbild-Projekt in Moosach mit unschlagbar günstigen Heizkosten

Schon gar nicht aus der Glonner Nachbarschaft, hat Pongratz beobachtet. Die sei schon vor Kriegsbeginn in der Ukraine „brutal heiß“ auf eine eigenständigere Wärmeversorgung ohne Öl und Gas gewesen. Dabei dürfte neben mehreren bestehenden Nahwärmenetzen in Glonn auch das Vorbild Moosach eine Rolle spielen. Der dortige Mitinitiator Willi Mirus, ehemals 2. Bürgermeister und heute Nahwärmebeauftragter der Gemeinde, rechnet vor, dass sich die Anschlussnehmer in Moosach mit (förderfähigen) Anschlusskosten von rund 10 000 Euro einen Bruttoarbeitspreis von quasi unschlagbaren 5 Cent pro Kilowattstunde Heizleistung ins Haus holen.

Zum Vergleich: Heizöl und Gas bewegen sich bei rund 15 Cent (stark schwankend) und Holzpellets kommen mit rund 9 Cent fast doppelt so teuer. „Wer bei uns angeschlossen hat, schaut gelassener auf das Weltgeschehen“, sagt Mirus über bisher 76 Moosacher Haushalte, die mitmachen. „Es könnten mehr sein, aber die Rohrbau-Firma kann die Nachfrage kaum bedienen.“

1600 Quadratmeter Solarpaneele auf 4000 Quadratmetern freiem Feld - dazwischen Schafe

In Glonn hat sich Josef Pongratz für sein Vorhaben mit seinen beiden Söhnen Thomas (23) und Matthias (19) sowie dem benachbarten Landwirt Klaus Niedermair zusammengetan. Zwei Heizwerke, eins im Tal, eins auf dem Berg, sollen für Ausfallsicherheit sorgen. Und das Gras zwischen den rund 1600 Quadratmetern Sonnenwärme-Paneelen auf den rund 4000 Quadratmetern Fläche sollen nach Moosacher Vorbild die Schafe beweiden. „Das sind super Landschaftspfleger!, sagt Pongratz schmunzelnd.

Klimaschutz jetzt fordert ein Banner an der Glonner Wiesmühle, wo die neue Anlage geplant ist. © Stefan Roßmann

Intelligentes Nahwärmenetz in Glonn: Nur so viel Wärme, wie gebraucht wird

Eine technische Neuerung, die er einarbeiten will: das intelligente Nahwärmenetz. Dank Kommunikation zwischen Heizwerk und Pufferspeichern in den Haushalten werde nur so viel Heißwasser durch den Ort gepumpt, wie wirklich benötigt. Das heißt: kleiner dimensionierte Öfen und Leitungen, weniger Verlustleistung. Als Berater stehe ihm Ex-Energieagenturchef Hans Gröbmayr zur Seite, den Pongratz den „guten Geist“ des Projekts nennt. Ihr Heizwerk in Betrieb nehmen will die „Nahwärme Wiesmühle GbR“ im Jahr 2023.

