Keiner will‘s machen: Glonn bleibt im August doch offen

Von: Michael Acker

Viel Verkehr läuft über die sanierungsbedürftige Glonner Hauptstraße. Zu Ostern 2024 soll sie gesperrt werden. jro © JRO

Kommando zurück: Die durch Glonn verlaufende Staatsstraße wird im August doch nicht saniert. Der Grund: Keine Firma wills‘ machen.

Glonn – Eigentlich hätte der Ortskern der Marktgemeinde Glonn ab Mitte August bis Ende August dieses Jahres - also in den Sommerferien - komplett gesperrt werden sollen, da sich das Bauamt Rosenheim anschickte, die holprige Ortsdurchfahrt mit einer neuen Asphaltdecke zu versehen. Doch daraus wird nichts.

Kein einziges akzeptables Angebot ist eingegangen

Das Rathaus bestätigte auf Anfrage Informationen der Ebersberger Zeitung, dass die Baumaßnahme auf der Staatsstraße 2079 verschoben werden muss. Im Zuge der Ausschreibung sei kein einziges Angebot eingegangen, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht. Nur „ein unangemessen hohes Angebot“ sei gekommen, heißt es in einem Schreiben des Staatlichen Bauamts Rosenheim an das Rathaus.

Rot markiert ist die Baustelle, die den ganzen Ortskern von Ost nach West durchzieht. Kartendaten: Bayerische Vermessungsverwaltung © EZ

Jetzt soll die Baumaßnahme erneut ausgeschrieben werden, und zwar für die Osterferien 2024. Ausnahmen für die Vollsperrung zwischen Bahnhofstraße im Osten und der Edeka-Gabelung wird es nur für den Rettungsdienst geben, hatte das Rathaus schon für die August-Baustelle angekündigt. Sollte heißen: keine Beschilderung „Anlieger frei“.

Anliegerverkehr soll aufrecht erhalten bleiben

Der Anliegerverkehr werde aufrecht erhalten, versprach das Staatliche Bauamt. Das müsse dann aber weitgehend in spontaner Abstimmung mit der Baufirma erfolgen. Zwischenzeitlich werde stundenweise kein Durchkommen sein, kündigte die Behörde an. Vorab werde das Amt die Anlieger per Wurfzettel informieren. Auch für die Müllabfuhr ist eine spontane Lösung angekündigt.

