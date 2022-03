Mobilfunknetz seit Tagen gestört - warum die Telekom nicht informiert

Von: Michael Acker

Das Smartphone kommt derzeit in Glonn wenig zum Einsatz. © Sebastian Gollnow/dpa

In Glonn kommt es seit Tagen zu massiven Störungen des Mobilfunknetzes. „Seit Montag ist mein Handy tot“, berichtet ein erboster Glonner. Was dahinter steckt.

Glonn - Keine Anrufe, keine Apps, kein schnelles Googeln: Er habe zunächst geglaubt, seine SIM-Karte im Smartphone sei kaputt, so der Glonner, und habe sich eine neue bestellt. Doch an der Karte habe es nicht gelegen, nicht einmal einen Notruf habe man absetzen können. Eine Sprecherin des Glonner Rathauses bestätigte die Mobilfunkprobleme.

Rathaus von Telekom nicht informiert

Sie berichtete, dass ständig wütende Bürger anrufen würden und fragten, was los sei. Da man von der Telekom nicht informiert worden sei, habe man anfangs nicht gewusst, was man antworten solle. Die Verwaltung machte sich auf Fehlersuche und wurde fündig.

Arbeiten am Turm in der Mattenhofener Straße

Hintergrund der Beeinträchtigungen sind Arbeiten der Telekom am Funkturm an der Mattenhofener Straße, wo „wir eine neue Technik aufsatteln“, sagte ein Sprecher der Telekom der EZ. Wie das Rathaus betont ist nicht nur das Netz der Telekom, sondern auch das von Vodafone und Telefonica betroffen.

Warum die Gemeinde nicht informiert wurde? „Das machen wir nie“, so der Telekom-Sprecher. Es gebe Gemeinden, die wollten gar nicht informiert werden, schiebt er hinterher. Die gute Nachricht: Die Arbeiten am Turm sollen bis Freitag, 11. März, 18 Uhr, beendet sei. „Dann ist alles wieder gut“, so der Mann von der Telekom, der von „zeitweise Abschaltungen“ spricht.

