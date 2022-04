Glonn wächst schneller als der Kreis

Bürgermeister Josef Oswald präsentierte den Glonnern bei der Bürgerversammlung in der Turnhalle viele Zahlen. Zuletzt hatte die Marktgemeinde 5280 Einwohner. © pke

Harte Zahlen und Fakten: Bürgermeister Oswald präsentierte auf der Bürgerversammlung in Glonn einige Überraschungen - auch positive.

Glonn – Der Landkreis Ebersberg ist nach einer Prognose der mit dem größten Wachstum in ganz Bayern. Bis 2039 ist ein Anstieg der Bevölkerung um 11,5 Prozent vorhergesagt. In Glonn lag die Wachstumsrate in den Jahren 2010 bis 2020 sogar bei 18 Prozent. Das teilte Bürgermeister Josef Oswald bei der Bürgerversammlung mit. 5280 Einwohner hatte der Markt zum 31. Dezember vergangenen Jahres, davon immerhin 862, also 16 Prozent ausländische Mitbürger aus 50 Nationen.

Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer

741 Unternehmen sind in der Marktgemeinde laut Bürgermeister angemeldet. Diese Information ist deshalb von Bedeutung, weil sich Gemeinden unter anderem über Gewerbesteuern finanzieren. Glonn konnte 2021 über die Gewerbetreibenden immerhin 1,9 Millionen einnehmen – ein Rekord, wie Oswald betonte –, der zweithöchste Posten neben den Einnahmen aus der Einkommenssteuer, die 2021 knapp vier Millionen Euro betrugen. „Ein gutes Jahr auf der Einnahmenseite,“ unterstrich Oswald.

Dass nicht nur die Bevölkerung kontinuierlich wächst, sondern auch das Gewerbe, das freut den Rathauschef besonders, lässt sich mit dem Geld doch etwas machen. Glonns Gesamthaushalt lag 2021 bei gut 21 Millionen Euro, mit etwas mehr als elf Millionen im Verwaltungshaushalt und nicht ganz zehn Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Der größte Ausgabenposten mit etwa 1,4 Millionen Euro wurde für die Sanierung der Mittelschule verwendet.

Flächenverbrauch wächst

Mit der Bevölkerung und dem Gewerbe wächst auch der Flächenverbrauch, übrigens mehr als noch vor 20 Jahren in Quadratmetern pro Einwohner gerechnet. In der Marktgemeinde liegt er, anteilig gemessen an der Gebietsfläche, bei 9,7 Prozent. Im hinteren Drittel unter den 21 Landkreisgemeinden befindet sich die Marktgemeinde damit. Berechnet auf die Einwohnerzahl rutscht Glonn ins Mittelfeld.

Erwähnenswert: Etwa 30 Prozent der Arbeitsplätze in Glonn sind mit Glonnern besetzt, der Rest pendelt, was nolens volens Auswirkungen auf den Berufsverkehr hat. Erstaunlich ist, dass sich der Wohnbestand nicht ganz mit dem Einwohnerwachstum mitentwickelt. Zwar wächst auch der – im vergangenen Jahr gab es laut Rathausverwaltung 59 Bauanträge –, doch das Bevölkerungswachstum ist etwas höher.

Hallenbad erwirtschaftete Defizit - wegen Corona

Das Jahr 2021 war insgesamt von der Corona-Pandemie geprägt, was auch dem Bürgermeister und der Verwaltung einiges abverlangte, mussten sie sich doch mit den ständig wechselnden Verordnungen auseinandersetzen. Eine Folge der Pandemie: Das Hallenbad war bis Juni geschlossen und erwirtschaftete deshalb ein Defizit von 27 000 Euro.

Ein Ärgernis im Auge des Bürgermeisters sind die Wertstoffsammelstellen: Dort würde immer wieder Müll nicht fachgerecht entsorgt. Die Folge: Die Müllgebühren steigen, für alle. Sonst noch was? Einiges, das man auf der gemeindlichen Website nachlesen kann, dort ist Oswalds Bericht zum Jahr 2021 veröffentlicht. Fragen stellen kann man im Netz allerdings nicht. Das aber ging auf der Bürgerversammlung, hielt sich allerdings in Grenzen.

