Windkraft: Auch Glonn macht sich auf die Suche nach geeignete Flächen

Kommen die Windräder auch bald nach Glonn? © Henning Kaiser/dpa

Nicht „ob“ sondern „wann, wo und wie“: Marktgemeinderat will Schritt in Richtung erneuerbare Energien gehen.

Glonn – Die Marktgemeinde Glonn macht sich auf die Suche nach geeigneten Flächen für Windkraftanlagen. Ein wesentliches Kriterium für die Flächen soll sein, dass dort Bürgerwindanlagen errichtet werden können. Das geht aus einem Beschluss hervor, den der Gemeinderat jetzt fasste.

Auf Antrag der Fraktion der Grünen stand das Thema „Windkraft“ auf der Tagesordnung. Das „Ob“ sei inzwischen keine Frage mehr, so Fraktionssprecher Fritz Gerneth in seiner Antragsbegründung. Die Weichen für verstärkte Windkraftnutzung seien auf Bundes- und Landesebene politisch gestellt, und Interesse am Bau und Betrieb von Windrädern sei von privater Seite auch vorhanden.

Gewinn käme allen Bürgern zugute

Es gehe jetzt um das „Wann“, „Wo“ und „Wie“, und hier sei die Gemeinde gefordert, die Rahmenbedingungen festzulegen. Als wesentliches Kernanliegen der Grünen nannte Gerneth eine möglichst breite Bürgerbeteiligung, z.B. als Mitunternehmer oder Kreditgeber. Aber die umfassendste Bürgerbeteiligung sei durch eine wirtschaftliche oder unternehmerische Beteiligung der Gemeinde an den zu errichtenden Windrädern zu erreichen – der Gewinn käme so über den kommunalen Haushalt allen Bürgern zugute. Gerneth verwies auf die Gemeinden Fuchstal und Wilpoldsried als Pioniere, deren Gemeindehaushalt schon seit vielen Jahren von den Einnahmen aus kommunalen Windrädern profitiere.

Die beiden Energiebeauftragten der Gemeinde, Hans Gröbmayr und Klaus Löschinger, beteiligten sich an der lebhaften Diskussion. Gröbmayr beschrieb die derzeitige und zukünftige Gesetzgebung. Die Gemeinde, so Gröbmayr, habe derzeit über die Bauleitplanung weitreichende Möglichkeiten, ihre Rahmenbedingungen festzulegen und sollte diese nutzen.

Windkraft gegen explodierende Stromkosten

Sobald zukünftig Vorrangflächen für Wind ausgewiesen werden würden, sei das aufgrund der dann geltenden Privilegierung von Windrädern viel schwieriger. Gröbmayr, ehemaliger Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg, betonte auch die Möglichkeit, die explodierenden Stromkosten der Gemeinde durch selbsterzeugten Strom in den Griff zu bekommen.

