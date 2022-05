Glonner Dorffest findet statt: Kolpingfamilie hat Federführung

Bernhard Sigl von der Glonner Musi übergab die Federführung des Festes an Georg Brunnhuber (Kolpingfamilie). © Privat

Nach zwei Jahren „Zwangspause“ kann’s heuer losgehen: Vom 29. Juli bis einschließlich 1. August heißt es wieder „Herzlich willkommen auf dem Glonner Dorffest“.

Glonn - Turnusgemäß wechselte nach zwei Jahren die Federführung für das Fest. So übergab Bernhard Sigl von der Glonner Musi diese an den 1. Vorsitzenden der Glonner Kolpingfamilie, Georg Brunnhofer. Erstmals kommt heuer auch das neue Festbüro zum Einsatz, das in der Corona-Pause mit Unterstützung des Dorffestvereins gebaut wurde.

Auch die Glonner Musi ist dabei

Für reichlich Feierlaune beim Dorffest sorgen in diesem Jahr „Born Wild“ (am Freitag, 29. Juli) sowie „De lustigen Bergler“ (am Sonntag, 31. Juli). Auch die „Glonner Musi“ wieder mit dabei und wird mit ihrem breiten Liederrepertoire am Samstag (30. Juli) und Montag (1. August) die Stimmung anheizen.

Die Vereine sorgen mit ihren kulinarischen Schmankerln und Getränken für das leibliche Wohl, die Grafinger Brauerei „Wildbräu“ liefert das Bier zum Fest. Zu den Programmpunkten während der vier Festtage zählen u. a. der Auftritt der Plattlergruppe beim bayerischen Abend sowie die Darbietungen der Rock’n’Roller des ASV und der HipHop-Gruppe des WSV.

Hervorzuheben ist zudem, dass der ASV am Sonntag, 31. Juli, im Rahmen des Dorffestes, sein 75-jähriges Bestehen feiert. Dieses wird mit Festgottesdienst, einschließlich Festzug begangen.

