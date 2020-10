Glonner fordern: Schluss mit dem Schilder-Wirrwarr

Fußgänger und Radfahrer sind auf der Strecke zwischen Glonn und Piusheim (Gemeinde Baiern) nicht mehr sicher. Dieser Meinung sind verschiedene Glonner Gemeinderäte. Sie verlangen Abhilfe.

Glonn/Baiern – Fußgänger und Radfahrer sind auf der Strecke zwischen Glonn und Piusheim (Gemeinde Baiern) nicht mehr sicher. Dieser Meinung sind verschiedene Glonner Gemeinderäte. Besonders den Kindern, die mit dem Rad zum Training in die WSV-Sportwelt fahren, gilt ihre Sorge.

Fritz Gerneth (Grüne), Jutta Gräf (SPD/KommA), und Frank Hansen (FDP) stellten Mitte September einen gemeinsamen Antrag an Bürgermeister Josef Oswald (CSU), über den wird der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Glonner Schulturnhalle entscheiden.

Autofahrer werden verwirrt

Voraussichtlich bekommen die Antragsteller weitere Unterstützung im Gremium. Im Anschreiben zum Antrag ist zu lesen: „Auch aus der CSU und GFG kamen positive Einzelmeinungen hierzu.“ Ziel der Antragsteller: sie wollen den Schilderwald mit wechselnden Geschwindigkeitsvorgaben reduzieren, der auf der rund 3,5 Kilometer langen Strecke die Autofahrer verwirrt, zudem ein durchgängiges Tempolimit durchsetzen: Tempo 60 außerorts bis zur Gemeindegrenze und Tempo 30 innerorts (Haslach, Glonn bis zur Staatsstraße).

Erst 50, dann 80, dann 60, dann 80

Bis zum Schild am Ortsende gilt Tempo 50, anschließend sind 80 km/h erlaubt. Nach 130 Metern ein weiteres Schild: es fordert Gas runter auf 60 km/h, wegen Grundstücksausfahrten. Nach der Kläranlage ein neues Schild: Tempo 80, danach beginnt die erste unübersichtliche Linkskurve, gefolgt von einer Rechtskurve (im Sommer wegen des angrenzenden Maisfeldes nicht einsichtig). Nach der Abzweigung Eichenweg ein weiteres Schild: immer noch Tempo 80, trotz folgender, unübersichtlicher Linkskurve. Am Ortsschild Haslach das nächste Schild: Tempo 50. Kurz danach wird die Fahrbahn enger, hier verlangt ein Schild Tempo 30. Zehn Meter vor dem Schild „Ortsende“ erreicht der Autofahrer das Ende aller Geschwindigkeitsvorschriften, ab hier ist Tempo 100 bis zum Ortsschild Piusheim zulässig.

Durch dieses Wirrwarr an Tempovorschriften beachten die Autofahrer die Vorgaben nicht mehr und fahren zu schnell, schreiben die Antragsteller. Sie fordern: mehr Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer – die Fußgänger, Radfahrer und die Kinder.

Der Bairer Gemeinderat beschäftigte sich vorab schon mit dem Glonner Antrag, kochte jedoch fürs eigene Gebiet sein eigenes Süppchen. Geht im Glonner Gremium am 27. Oktober Tempolimit 60 durch, können Autofahrer auf Bairer Boden mehr Gas geben. Die Räte dort stimmten mit einer Gegenstimme für Tempo 70 auf dem Teil der Strecke, die in ihrer Gemeinde liegt, ausgenommen der Ortschaften. Baierns Bürgermeister Martin Riedl, zuständig auch für den Erwerb von Radwegen im Landkreis, machte sich für Tempo 70 stark, 3. Bürgermeister Johann Maier schloss sich Riedl an, Veronika Stadler wünschte Tempo 60.

Susann Niedermaier