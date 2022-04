Gemeindechef steht bei Bürgerversammlung im Gasthaus Hohenester Rede und Antwort - und die Glonner wollen es genau wissen

Meldeten sich zu Wort: Hans Fischer, Maria Jüstel und Elisabeth Bader (v.l.), übten konstruktive Kritik am Verhalten der Marktgemeinde. © Josef Ostermair

Abgesehen von mehreren Gemeinderäten haben nur ein Dutzend Bürger die Bürgerversammlung im Hohenester-Saal in Glonn besucht. Doch auch diese kleine Schar von Bürgern zeigte dem Gemeindechef auf, wo der Schuh drückt.

Glonn – Der Vorsitzende des TSV Indersdorf, Bernhard Wetzstein, wollte von Bürgermeister Franz Obesser wissen, inwieweit die Gemeinde die Möglichkeit hat, neues Gewerbe im Indersdorfer Gewerbegebiet anzusiedeln, das mehr Geld in die Gemeindekasse spülen könnte.

Entwicklung des Gewerbegebietes

Laut Gemeindechef bieten sich auf den derzeit noch freien Flächen nicht viele Möglichkeiten, weil diese in Privatbesitz seien. Für die künftige Gewerbegebietsentwicklung schwebt Obesser aber vor, das Baulandmodell der Gemeinde greifen zu lassen, um so an Flächen zu kommen, auf denen die Gemeinde bestimmen kann, welche Gewerbearten sich ansiedeln sollen.

Fußweg zum Volksfest in schlechtem Zustand

Den Fußweg unterhalb des Gasthauses Hohenester in Glonn, der zum Volksfestplatz in Indersdorf führt, hat Gemeinderat Simon Reichlmair angesprochen. Er fragte, ob man diesen Weg bis hin zur Indersdorfer Kläranlage herrichten könnte, weil dieser vor allem von Glonner Kindern benutzt werde. Obesser sicherte zu, sich diesem Anliegen anzunehmen.

Verkehrsproblem inder Dachauer Straße

Ein Verkehrsproblem in der Dachauer Straße in Indersdorf zeigte Hans-Peter Zotz auf. Er kann es nicht verstehen, wieso Tempo 30 vom Marktplatz aus nicht bis zum nächsten Kreisel angeordnet wurde „sondern auf einem viel zu kurzen Stück endet“. Abgesehen vom Lärm der Fahrzeuge sei festzustellen, dass hier ab Höhe Isemann Tempo 50 nicht eingehalten werde und man sogar da noch zum Überholen ansetze. Laut Obesser wäre es im Sinne der Gemeindeverwaltung gewesen, Tempo 30 bis zum Kreisel anzuordnen. Das sei aber von der Verkehrsbehörde nicht genehmigt worden. Ziel der Gemeinde wäre es gewesen, den Schwerlastverkehr so rauszubringen. „Doch es fehlt an den dazu notwendigen Kriterien“, sagte Obesser mit dem Hinweis auf ein Gespräch mit Landrat Stefan Löwl, der ihn angerufen und aufmerksam gemacht habe, dass Tempo 30 auf der Dachauer Straße bis hin zum Kreisel unzulässig sei. „Der Landrat sollte das mal miterleben müssen“, schimpfte Zotz.

Glonnbrücke undEmmeranstraße

Der Bürgermeister bedauerte auch, dass die Glonnbrücke von der Breite her keinen Radweg hergibt. Über einen überaus schlechten Zustand der Emmeranstraße in Glonn klagte Hans Fischer. Obesser versprach, hier mit Ausbesserungsarbeiten Abhilfe zu schaffen.

Von Bernhard Wetzstein wurde auch der Straßenzustand in Niederroth kritisiert. Was die Niederrother Ortsdurchfahrt angeht, fand auch Obesser, dass diese eine „Schande“ für eine Staatsstraße sei und er diesbezüglich beim Staatlichen Bauamt anklopfen wolle. Momentan werde in Niederroth ja eine neue Wasserleitung verlegt, wie das auch in Ainhofen der Fall sei.

Klostergaststätteseit vielen Jahren zu

Von einer „alten Geschichte“ sprachen die Hohenester- Töchter Elisabeth Bader und Maria Jüstel, als sie die Klostergaststätte in Indersdorf ansprachen, die ja schon seit vielen Jahren geschlossen ist. Die Gemeinde habe hier großes Baurecht eingeräumt, die neue Wohnanlage sei längst fertig, aber von dem angeblich vertraglich zugesicherten Klostergaststättenbetrieb gebe es keine Spur. Der frühere CSU-Gemeinderat Charlie Böller räumte ein, dass man heute so einen Vertrag anders gestalten würde. Deutlicher wurde da Gemeinderat Simon Reichlmair, der erklärte: „Wir sind verarscht worden“.

Bürgermeister Obesser wies darauf hin, dass wenigstens die Fassade hergerichtet wurde, „aber nicht alles, was wir wollten, in diesen Vertrag aufgenommen wurde“.

Gemeinde geht indie Neuverschuldung

Natürlich interessierten die Bürger auch die Finanzen der 10 559 Einwohner zählenden Marktgemeinde, die heuer mit fast 3,8 Millionen Euro Kreditaufnahme in die Neuverschuldung geht. Allein 28 Prozent der Gemeinde-Einnahmen gehen über die Kreisumlage an den Landkreis, und knapp 28 Prozent machen die Personalkosten aus, weil die Marktgemeinde sehr viele im Eigenbetrieb stehende Kitas hat. Rund 75 Mitarbeiter würden hier über 500 Kinder betreuen. Rund 7,6 Prozent beträgt im Haushalt der Gemeinde die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt aus.

Viel Geld (7 Millionen Euro) will die Gemeinde in den sozialen Wohnungsbau stecken. Obessers Ziel sei es, Jahr für Jahr auch die Gemeindestraßen zu sanieren, „wenn uns die Preisexplosion nicht ausbremst“.

Stolz auf Sanierungdes Marktplatzes

Stolz ist er auf die Marktplatzsanierung, die aber auch mit 3,7 Millionen Baukosten zu Buche geschlagen hat. Die Straße zum Sportgelände des TSV Indersdorf werde heuer in Angriff genommen, dazu sei Grunderwerb notwendig gewesen. Derzeit könne diese Straße noch als Baustraße für den Kunstrasenbau benutzt werden.

Bürgerpark ist einAnliegen von Obesser

Ein großes Anliegen des Bürgermeisters sei es, den geplanten Bürgerpark als grüne Mitte am Philosophenweg zu schaffen.

Der größte Augenmerk der Marktgemeinde liege aber weiterhin bei der Kläranlage, die immer wieder Verbesserung und Erweiterung erfahre. Bald werde auch Niederroth und Sigmertshausen in die Anlage an der Glonn einleiten.



Josef Ostermair