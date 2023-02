„Jeder Kaminkehrer ist schon mal vom Dach gefallen“: Über den Wandel im Kaminkehrerwesen

Von: Helena Grillenberger

„In 15 Metern Höhe passt du so auf, da passiert nix“, sagt Arno Grießer (56), Kaminkehrermeister aus Glonn. Die meisten Unfälle würden auf dem Arbeitsweg passieren. © Stefan Rossmann

Die Messgeräte sind komplizierter geworden, aber die Arbeit ist relativ gleich geblieben: Arno Grießer, Kaminkehrermeister aus Glonn, erzählt vom Wandel in seinem Beruf.

Glonn – Das Kaminkehrerwesen gibt es in Deutschland bereits seit dem späten Mittelalter: Denn etwa im 10. Jahrhundert wurden Rauchschlote aus Holz und Lehm üblich. „Wenn da ein Haus gebrannt hat“, sagt Arno Grießer, Kaminkehrermeister aus Glonn, „hat ganz schnell ein ganzer Stadtteil abbrennen können.“

Ausgelöst durch solche Stadtbrände entstanden im hohen und späten Mittelalter die ersten Brandordnungen bzw. Feuerordnungen. Verfasst und publiziert wurden sie vom Landesherrn oder der städtischen Obrigkeit. Auch das zwingende Kaminkehren wurde darin vorgeschrieben.

So gab es in der Stadt Kaminkehrer, die sich als Tagelöhner ihr Geld verdienten, aber auch bestellte Kaminkehrer.

Vorbeugendes Kaminkehren ist wichtig

„Vorbeugendes Kaminkehren ist ungeheuer wichtig“, weiß Grießer. Auf dem Land gab es jedoch zunächst noch keine Kehrpflicht. Viele Bauern kümmerten sich nicht darum, den Schlot regelmäßig zu entrußen. Aus dieser Zeit, erklärt der 56-Jährige, kommt auch der Glaube, Kaminkehrer brächten Glück. Denn wenn ein Bauer seinen Kamin vorsorglich kehren ließ, sein Nachbar aber nicht und dem brannte der Hof ab, so hieß es: „Der andere hatte Glück, bei dem war der Kaminkehrer.“

Und dann gab es da noch die Zeit der Kinderkaminkehrer: Kinder, die von ihren Eltern an Kaminkehrer verkauft oder vermietet wurden. Als lebender Besen wurden sie in die Kamine geschickt, um dort die verstopften, giftig verrußten Kamine zu säubern. Erst im 2. Weltkrieg war Schluss damit.

Ohne Leiter war man früher den Kamin von innen hochgestiegen. Das hat Grießer sogar selbst noch in seiner Ausbildung gelernt. Heute machen Kaminkehrer das nicht mehr, doch viele andere Dinge sind gleichgeblieben.

Früher für jede Einzelmessung ein Gerät

„An der Arbeit von Kaminkehrern hat sich nicht viel geändert“, sagt Grießer. „Die Messgeräte wurden halt immer elektronischer, genauer und komplizierter.“

So hatte er früher für jede Einzelmessung ein eigenes Gerät. Heute misst sein Messcomputer alles gleichzeitig. Aber die Arbeit selbst – das Handwerk – sei im Grunde noch das gleiche. „Aufs Dach steigen, die Arbeit auf dem Dach, ist heute genauso körperlich anstrengend, wie es früher war.“

Andere Dinge haben sich dafür geändert, vor allem in jüngster Zeit: So waren die Bezirke früher kleiner, die Beziehung zu den Leuten, denen er aufs Dach steigt, persönlicher, beschreibt der Kaminkehrermeister den Wandel in seinem Beruf. Technik, die sich stetig weiterentwickelt und regelmäßige Schulungen, um immer auf dem neusten Stand zu sein, kommen hinzu. Alles für sich sei relativ einfach, sagt er. Aber das Spektrum werde immer größer, man müsse immer mehr wissen.

Früher lernte er die Leute noch richtig kennen

„Außerdem“, sagt der Glonner schmunzelnd, „hieß es früher: Ich komm am Dienstag, Punkt.“ Heute seien die Leute da etwas anspruchsvoller; oftmals fahre er am selben Tag drei Mal in die selbe Straße, weil jeder einen extra Termin ausgemacht habe. „Aber das mach ich gern“, betont Grießer.

Etwas anderes finde er hingegen sehr schade: Früher haben die Kamine mehr gerußt, die Arbeitshäufigkeit pro Haus sei daher höher gewesen. „Da hat man die Leute wirklich kennengelernt“, erzählt der Kaminkehrermeister. Heute überprüfe er ein Haus alle zwei Jahre. Vielleicht komme dann auch nicht er selbst, sondern ein Mitarbeiter – und so sieht er die Leute schnell vier bis sechs Jahre nicht. „Es wird immer unpersönlicher“, drückt er sein Bedauern aus.

Bezirke werden immer größer

Und durch die längeren Abstände in denen ein einzelnes Haus besucht werden muss, werden auch die Kehrbezirke immer größer. Trotzdem sagt Grießer: Früher hatte er mehr Stunden auf dem Zettel. „Allerdings“, fügt er mit einem Lachen hinzu, „unterm Strich arbeitet man das Gleiche. Früher hatte man nur mehr Zeit, dass man mal gemütlich mit den Leuten eine Tasse Kaffee trinkt.“

Während seiner eigenen Lehrzeit wurde er, egal zu welcher Jahreszeit, mit dem Fahrrad an seinen Einsatzort geschickt. Acht Kilometer waren dabei die weiteste Strecke, die er zurücklegen musste. „Natürlich hab ich damals auch geflucht“, sagt er heute, „aber im Nachhinein war das eine total schöne Zeit.“ Heute werde das von keinem – Lehrling oder Gesellen – mehr verlangt.

Mehr Wert auf Sicherheit

Und auch auf die Sicherheit werde heute viel mehr Wert gelegt als früher: Auf fünfstöckigen Häusern mit Spitzdach, mit dem Dachboden über zwei Stockwerke, sei er früher ohne Sicherung herumgestiegen, erzählt Grießer und betont: „In 15 Metern Höhe passt du so auf, da passiert nix.“ Heute gibt es genaue Regeln, was für die Sicherheit alles auf dem Dach montiert sein muss. Und die meisten Unfälle, so der Kaminkehrermeister, passieren tatsächlich nicht auf dem Dach, sondern auf dem Arbeitsweg: Der Weg im Winter durch das Gartentürchen und der Kaminkehrer rutscht auf dem glatten Gartenweg aus. Früher habe es auch passieren können, dass ein Kaminkehrer in seiner schwarzen Kleidung schlicht übersehen und nachts vom Fahrrad gefahren wurde.

Vom Dach zu fallen sei da tatsächlich die geringste Gefahr. Aber trotzdem: „Jeder Kaminkehrer ist schon vom Dach gefallen“, sagt Grießer: „Ich selber schon drei Mal.“

