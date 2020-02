Herrmannsdorf-Gründer Karl Ludwig Schweisfurth ist tot - sein Werk wird weiterleben

Karl Ludwig Schweisfurth, Gründer der Herrmannsdorfer Landwerkstätten, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Einsatz für Nachhaltigkeit und Tierwohl war bedeutend.

Wie die Familie mitteilt, starb Schweisfurth bereits in der Nacht zu Samstag.

Er hatte in jungen Jahren das Fleischereiunternehmen Herta geleitet.

Später besann er sich auf Nachhaltigkeit und Tierwohl und wurde damit deutschlandweit bekannt.

Glonn - „Wir möchten der Allgemeinheit hiermit mitteilen, dass unser Vater, Großvater und Urgroßvater Karl Ludwig Schweisfurth in der Nacht von Freitag auf Samstag verstorben ist.“ Das teilte die Familie mit.

Er habe bis zum Ende in Herrmannsdorf mit seinen Freunden und seiner Familie ein gesundes und gutes Leben gehabt. Hier habe er in den vergangenen Jahrzehnten gewirkt und einen Leuchtturm für eine zukunftsgerechte Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft erbaut, der weit über Deutschland hinaus bekannt wurde.

Ludwig Schweisfurth gestorben: Tierwohl lag ihm am Herzen

Insbesondere das Tierwohl lag ihm als passioniertem Metzger nach tiefen Erfahrungen in seinem alten Leben „Herta - wenn‘s um die Wurst geht“ am Herzen. „Wir nehmen den Tieren das Leben, darum ist es uns eine ethische Pflicht, ihnen ein gutes Leben zu geben“, das war seine tiefe Mission. Er hatte mit 55 Jahren in Herrmannsdorf, Sonnenhausen und mit seiner gleichzeitig gegründeten Schweisfurth-Stiftung in München noch einmal ganz von vorne angefangen.

So entstand in Herrmannsdorf neben vielen anderen Projekten die „symbiotische Landwirtschaft“, die verdeutlicht, wie weit sich die Welt von der Natur abgekehrt hat. Sein letztes Projekt, das er im vergangenen Jahr mit Enthusiasmus vorangetrieben hat, war sein fahrbares Kaninchenparadies für Kinder.

Ludwig Schweisfurth: Immer ein Mahner

So war er für uns alle immer der Mahner, aber auch der Reformer. Auch hat er das Wort „Schönheit“ als objektives Kriterium in jede Diskussion eingeführt, manchmal gegen Widerstände. „Verbreite Schönheit und die Schmetterlinge kommen wieder“.

Als leidenschaftlich handwerkender Metzger und exzellenter Koch sei ihm nicht nur die hohe Qualität von Würsten und Schinken, „sondern auch der Speisen, die in Herrmannsdorf aus den wertvollen und uns von der Natur geschenkten Lebens-Mitteln zubereiten, von höchster Wichtigkeit und hingabevollem Interesse. Diese Fähigkeiten haben alle, die an allen unseren Projekten und speziell an der Idee Herrmannsdorf beteiligt sind, bis zuletzt enorm bereichert.“

Ludwig Schweisfurth tot: Familie will werk in seinem Sinne weiterführen

Karl Ludwig Schweisfurth wurde 89 Jahre alt. Geboren 1930 in Herten in Westfalen, wäre er im Juli 90 Jahre alt geworden.

„Wir werden das Werk in seinem Sinne fortführen und möchten uns bei ihm bedanken! Wir werden ihn sehr vermissen. Es grüßt die gesamte Familie Schweisfurth, auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Herrmannsdorf, Sonnenhausen und der Schweisfurth-Stiftung in München“ , schreibt die Familie.

Alle Nachrichten und Informationen rund um Ebersberg finden Sie auch in unserem Newsletter der Region Ebersberg oder auf unserer Website bei merkur.de*.

Rubriklistenbild: © Stefan Rossmann