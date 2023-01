Karriere-Zündung an der Tanksäule: Alois Huber blieb der VG Glonn 45 Jahre treu

Von: Michael Seeholzer

19 Bürgermeister und eine Bürgermeisterin hat Alois Huber in seiner Zeit bei der Verwaltungsgemeinschaft Glonn kommen – und die meisten davon wieder gehen – sehen. Jetzt ist er in den Ruhestand gegangen. 600 Sitzungen im Gemeinderat und 45 Wahlen Zeit für Frau und Enkel, den Eicher und die Berge © Stefan Roßmann

45 Jahre arbeitete Alois Huber für die VG Glonn – Eine Zufallsbegegnung verschlug ihn dorthin.

Glonn – Elf amerikanische Präsidenten und vier Päpste hat die englische Queen in den 65 Jahren ihrer Amtszeit getroffen. Und trotzdem sind es nicht so viele, wie Alois Huber in 45 Jahren seiner Dienstzeit Bürgermeister erlebt hat. Es waren 19. „Und eine Bürgermeisterin“, rechnet er beim Besuch der Ebersberger Zeitung in seinem Haus im Ortsteil Adling nach. Der langjährige Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Glonn ist mit dem Jahreswechsel in den Ruhestand eingetreten. Angst vor dem „schwarzen Loch“ hat er keine. Dazu ist er zu beschäftigt.

Der Zufall mischt sich beim Tanken ein

Der 65-Jährige ist ein Beispiel dafür, wie Zufälle das eigene Leben entscheidend prägen können. So ein Zufall passierte Huber beim Tanken vor vielen Jahren. Dort traf er auf den damaligen Glonner Bürgermeister, VG-Vorsitzenden und Landwirt Martin Sigl, der gerade Diesel in seinen Traktor füllte. Und das sollte Folgen haben. „Wenn ich nur eine Minute später gekommen wäre, mein Leben wäre ganz anders verlaufen“, sagt Huber in der Rückschau.

Sigl fragte ihn damals, wie es denn so gehe. Und Huber berichtete ihm: „Na ja, es geht so. Ich habe im Landratsamt gekündigt.“ Was war los? Der Adlinger hatte eine Ausbildung in der Kreisbehörde gemacht und war dann zur Bundeswehr eingezogen worden. Im Landratsamt wollte er danach in den gehobenen Dienst, aber da war ein Kreistagsbeschluss im Weg. Es wurde nicht mehr „auf Vorrat“ ausgebildet, sondern nur noch, wenn es dazu auch eine Planstelle gab.

Ein Jahr nach der Gebietsreform: Huber erlebt den Wandel mit

Das berichtete der junge Mann damals beim Tanken dem Bürgermeister und der meinte: „Nach der Stallarbeit kommst bei mir vorbei. Wir könnten dich brauchen.“ „Von mir aus hätte ich ein halbes Jahr Kracherl ausgefahren beim Anderl“, dachte Huber damals über eine Zwischenlösung nach, so verärgert war er.

Aber es kam dann doch ganz anders. In der Verwaltungsgemeinschaft, die nach der Gebietsreform gerade mal ein Jahr alt war, waren nur wenige Leute beschäftigt. „Ich bin recht zügig in die Kämmerei gekommen“, erinnert sich Huber. Es folgte die Ausbildung für den gehobenen Dienst. „Da habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig gelernt.“ Bald kam die Zuständigkeit für die Haushalte in den sechs Mitgliedsgemeinden - Baiern, Bruck, Egmating, Glonn, Moosach, Oberpframmern - und auch für den eigenen Schulhaushalt dazu. Ab 1997 war Huber der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft und später ab 2004 dann lange Jahre deren Geschäftsführer.

600 Sitzungen im Gemeinderat und 45 Wahlen

Mehr als 80 Haushalte, gemeindliche Jahresrechnungen, hat er in seiner Laufbahn erstellt, an 600 Gemeinderatssitzungen hat er teilgenommen. Im Laufe der Jahre nahm die Einwohnerzahl in der Verwaltungsgemeinschaft von 10 000 auf 15 000 Bürger zu. Huber half, 45 Wahlen zu organisieren, war an der Durchführung von drei Volksentscheiden (unter anderem über das Rauchverbot) und vier Bürgerentscheiden beteiligt. Die Arbeit wurde mehr, der Personalschlüssel blieb bescheiden. In den vielen Jahren seiner beruflichen Tätigkeit hat sich in der Verwaltungsgemeinschaft vieles geändert. „Am Anfang haben wir ohne Strom noch einen ganzen Tag arbeiten können“, erinnert sich Huber. „Da geht heute gar nichts mehr.“ Das waren so etwa die Zeiten, in denen sich drei Kollegen einen Computer teilen mussten.

„Ich bin wirklich jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen“, sagt der 65-Jährige in der Rückschau und blickt gleichzeitig nach vorne. Neue Angebote gibt es inzwischen auch schon, „zum Beispiel Baustellen lüften auf Minijobbasis“, erzählt der Ruheständler und lacht. „Aber wir haben vier Enkelkinder, das ist uns wichtiger“, sagen er und seine Frau Steffi (58).

Zeit für Frau und Enkel, den Eicher und die Berge

Hobbys hat Huber genug. „Das habe ich alles selbst gemacht“, sagt er und deutet im Wohnzimmer auf seine Möbel. Er schreinert gerne und arbeitet auch gerne im Holz. „Mein Vater war bei den Staatsforsten“, da durfte er als Bub schon mit in den Wald. 1984 hat die Familie in Adling ein Haus gebaut, „die Balken habe ich alle mit der Hand gehobelt“. Mit den Enkeln fährt er gerne mit seinem Traktor, einem Eicher Tiger.

Huber und seine Frau freuen sich auf die gemeinsame Zeit, die jetzt kommt. Die beiden wandern gerne. „Auf den Bergen, die man von hier aus sieht, waren wir schon alle“, sagt der 65-Jährige und deutet aus dem Fenster seines Wohnzimmers in Richtung Alpenkette. „Ich bin mit mir im Reinen und hoffe, dass wir gesund bleiben.“

Seine Nachfolgerin in der Geschäftsführung ist Marianne Heimbuchner. Huber hat mit seiner Zeit in der Verwaltungsgemeinschaft abgeschlossen. „Erfülle deinen Platz und räume ihn getrost, es fehlt nicht an Ersatz“, sagt er und freut sich auf den Un-Ruhestand. Die kollegialen und zum Teil sogar freundschaftlichen Begegnungen mit den Rathauskollegen und den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden wird er trotzdem ein bisschen vermissen, das merkt Alois Huber jetzt schon.

